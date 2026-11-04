Platforma rynków prognostycznych Kalshi poinformowała, że jej rynki prawidłowo przewidziały wyniki 98% wyścigów w wyborach połówkowych w USA, w których zwycięzców ogłoszono już w tym momencie. Chodzi o wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, a także wyścigi o stanowiska gubernatorów, prokuratorów generalnych, zastępców gubernatorów i sekretarzy stanowych. Jak podaje The Hill, firma porównała faworytów na swoich rynkach o godz. 17:00 czasu wschodniego, krótko przed zamknięciem pierwszych lokali wyborczych w Indianie i Kentucky, z wyścigami, których wyniki zostały już ogłoszone.

Oświadczenia platform

Według Kalshi trafność jej prognoz wyniosła 95% w wyścigach do Izby Reprezentantów i 94% w wyborach do Senatu. Firma oświadczyła również, że prawidłowo przewidziała wyniki w konkurencyjnych wyścigach senackich w Teksasie, Maine i Kansas, gdzie zwyciężyli Demokraci.

Inna platforma, Polymarket, poinformowała o 98,4% trafności na rozstrzygniętych rynkach wyborczych, porównując dane ze wskaźnikami z dnia przed głosowaniem. Według jej obliczeń trafność wyniosła około 97% w wyścigach do Senatu i na stanowiska gubernatorów oraz 98,6% w wyborach do Izby Reprezentantów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zastrzeżenia dotyczące obliczeń

Ross Dalke, profesor Uniwersytetu Wisconsin w Madison, zauważył, że początkowe wskaźniki obejmują jedynie rynki z już ustalonym wynikiem, które mogą być łatwiejsze do prognozowania. Zaznaczył również, że wiele wyścigów było stosunkowo przewidywalnych jeszcze przed dniem głosowania.

Według danych firmy wolumen obrotu na wyborczych rynkach Kalshi wzrósł z 1,3 mld dolarów w cyklu wyborczym 2024 roku do 2,5 mld dolarów w obecnym cyklu. Jednocześnie rynki prognostyczne przyciągają coraz większą uwagę amerykańskich ustawodawców z powodu ryzyka wykorzystywania informacji poufnych i uzależnienia od hazardu. Platformy już wcześniej myliły się w innych wyborach, w tym w Brazylii oraz w prawyborach w Los Angeles i Wisconsin.

Czytaj nas na