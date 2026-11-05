W Estonii Służba Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KAPO) ustaliła, że uszkodzenie pomników upamiętniających poległych w bitwach o Sinimäe we wsi Vaivara zostało zlecone przez rosyjski GRU. Federacja Rosyjska, państwo-agresor, coraz częściej angażuje do takich operacji za pośrednictwem mediów społecznościowych lokalnych drobnych przestępców, informuje ERR News.

Zadania przez Telegram

W sprawie zatrzymano trzech mieszkańców Maardu: Martina Jaagumetsa, który miał wówczas 23 lata, 22-letniego Aleksandra Grebelyuka oraz 14-letniego nastolatka. Według prokuratora Hardiego Andersona byli oni członkami jednej grupy na Telegramie, w której opublikowali ofertę wykonania czterech podpaleń.

Zleceniodawcy, posługujący się pseudonimami Hardu i Said, przekazali adresy oraz instrukcje: znaleźć samochód, kupić płyn do rozpalania, dokonać podpalenia, nagrać to na wideo i wysłać nagranie jako dowód wykonania. Za każde zadanie obiecano im po 1 000 euro.

W nocy z 29 na 30 października młodzi mężczyźni podpalili Mercedesa-Benza na dziedzińcu budynku mieszkalnego w tallińskiej dzielnicy Lasnamäe. Następnej nocy podpalili samochód przedsiębiorcy Rusłana i próbowali podpalić jego dom letniskowy. W nocy z 31 października na 1 listopada uszkodzili pomniki w Vaivara. Według ustaleń KAPO zadanie to zostało zlecone przez GRU.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyroki i dalsze śledztwo

Śledczy otrzymali nagrania wideo, które wykonawcy rejestrowali dla zleceniodawców. Według estońskiej służby specjalnej ataki z użyciem ognia na mienie Rusłana nie zostały zlecone przez rosyjski wywiad. Motyw tych ataków pozostaje przedmiotem odrębnego śledztwa estońskiej Policji i Straży Granicznej.

Członkowie grupy zostali pociągnięci do odpowiedzialności i skazani. Ponieważ udowodnili, że nie wiedzieli o związku zlecenia dotyczącego pomnika z wrogim państwem, uznano ich za winnych uszkodzenia cudzego mienia i znieważenia pamięci zmarłych oraz wymierzono im kary częściowo w zawieszeniu.

Szefowa biura KAPO Marta Tuul oświadczyła, że wykonawcom często najpierw proponuje się proste zadania, a po ich wykonaniu mogą otrzymać zlecenia podpaleń lub zamachów na ludzi. Ekspert ds. bezpieczeństwa Meelis Oidsalu zaznaczył, że tacy wykonawcy zazwyczaj nie mają specjalistycznego przygotowania i są osobami w trudnej sytuacji finansowej, które wcześniej miały problemy z prawem.

Czytaj nas na