В Эстонии Служба внутренней безопасности (KAPO) установила, что повреждение мемориалов погибшим в боях за Синие горы в деревне Вайвара было заказано российским ГРУ. Российская Федерация — государство-агрессор — для таких операций всё чаще привлекает через социальные сети местных мелких преступников, сообщает ERR News.

Задания через Telegram

По делу задержали трёх жителей Маарду: Мартина Яагуметса, которому на тот момент было 23 года, 22-летнего Александра Гребелюка и 14-летнего подростка. По данным прокурора Харди Андерсона, они состояли в одной Telegram-группе, где разместили предложение о выполнении четырёх поджогов.

Заказчики, использовавшие псевдонимы Hardu и Said, предоставили адреса и инструкции: найти автомобиль, приобрести жидкость для розжига, совершить поджог, снять это на видео и отправить запись в качестве доказательства выполнения. За каждое задание им обещали по 1 000 евро.

В ночь с 29 на 30 октября молодые люди подожгли Mercedes-Benz во дворе жилого дома в таллиннском районе Ласнамяэ. Следующей ночью они подожгли автомобиль предпринимателя Руслана и пытались поджечь его дачный дом. В ночь с 31 октября на 1 ноября они повредили мемориалы в Вайвара. Согласно заключению KAPO, это задание было заказано ГРУ.

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Приговоры и дальнейшее расследование

Следователи получили видео, которые исполнители записывали для заказчиков. По данным эстонской спецслужбы, атаки с применением огня на имущество Руслана не были заказаны российской разведкой. Мотив этих нападений остаётся предметом отдельного расследования Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Участников группы привлекли к ответственности и осудили. Поскольку они доказали, что не знали о связи заказа, касавшегося мемориала, с враждебным государством, их признали виновными в повреждении чужого имущества и надругательстве над памятью умерших и назначили частично условные наказания.

Руководитель бюро KAPO Марта Туул заявила, что исполнителям нередко сначала предлагают простые задания, а после их выполнения могут поручать поджоги или покушения на людей. Эксперт по безопасности Меэлис Ойдсалу отметил, что такие исполнители обычно не имеют специальной подготовки и являются финансово уязвимыми людьми, ранее имевшими проблемы с законом.

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