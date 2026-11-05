爱沙尼亚国内安全局（KAPO）确认，位于瓦伊瓦拉村、纪念在蓝山战役中阵亡者的纪念碑遭破坏一事，是由俄罗斯军事情报总局（GRU）指使的。俄罗斯联邦这一侵略国正日益通过社交媒体招募当地的小型犯罪分子实施此类行动，ERR News报道称。

通过Telegram接收任务

该案中，三名马尔杜居民被拘留：当时23岁的马丁·亚古梅茨、22岁的亚历山大·格列别柳克以及一名14岁少年。检察官哈迪·安德森表示，他们同属一个Telegram群组，并在该群发布了实施四起纵火的接单信息。

使用Hardu和Said化名的委托人提供了地址和指示：找到一辆汽车、购买引火液、实施纵火、将过程录制成视频，并把录像作为完成任务的证明发送。每项任务承诺支付他们1,000欧元。

10月29日至30日夜间，这些年轻人在塔林拉斯纳迈区一栋住宅楼的庭院内纵火焚烧了一辆梅赛德斯-奔驰汽车。次夜，他们纵火焚烧企业家鲁斯兰的汽车，并试图焚烧他的度假屋。10月31日至11月1日夜间，他们破坏了瓦伊瓦拉的纪念碑。根据KAPO的结论，这项任务由GRU指使。

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判决与后续调查

调查人员获得了实施者为委托人录制的视频。爱沙尼亚安全部门表示，针对鲁斯兰财产的纵火袭击并非由俄罗斯情报部门指使。这些袭击的动机仍是爱沙尼亚警察和边防局单独调查的对象。

该团伙成员被追究责任并被判刑。由于他们证明自己不知道涉及纪念碑的委托与敌对国家存在关联，他们被认定犯有损坏他人财产罪和亵渎逝者记忆罪，并被判处部分缓刑。

KAPO部门负责人玛尔塔·图尔表示，实施者往往起初会被提供简单任务，完成后则可能被指派纵火或袭击他人。安全专家梅利斯·奥伊德萨卢指出，这类实施者通常没有专业训练，且是经济上脆弱、此前曾有违法问题的人。

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