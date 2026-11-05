В Естонії встановили причетність ГРУ до наруги над меморіалом — ERR News

В Естонії Служба внутрішньої безпеки (KAPO) встановила, що пошкодження меморіалів загиблим у боях за Сині гори в селі Вайвара замовило російське ГРУ. Російська Федерація — держава-агресор — для таких операцій дедалі частіше залучає через соціальні мережі місцевих дрібних злочинців, повідомляє ERR News.

Завдання через Telegram

У справі затримали трьох жителів Маарду: Мартіна Яагуметса, якому на той час було 23 роки, 22-річного Александра Гребелюка та 14-річного підлітка. За даними прокурора Гарді Андерсона, вони були учасниками однієї Telegram-групи, де опублікували замовлення на чотири підпали.

Замовники, які користувалися псевдонімами Hardu та Said, надали адреси й інструкції: знайти автомобіль, придбати рідину для розпалювання, здійснити підпал, зняти це на відео та надіслати запис як доказ виконання. За кожне завдання їм обіцяли по 1 000 євро.

Уночі 29–30 жовтня молодики підпалили Mercedes-Benz у дворі житлового будинку в талліннському районі Ласнамяе. Наступної ночі вони підпалили автомобіль підприємця Руслана та намагалися підпалити його дачний будинок. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада вони пошкодили меморіали у Вайвара. За висновком KAPO, це завдання було замовлене ГРУ.

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Вироки та подальше розслідування

Слідчі отримали відео, які виконавці записували для замовників. Напади із застосуванням вогню на майно Руслана, за даними естонської спецслужби, не були замовлені російською розвідкою. Мотив цих нападів залишається предметом окремого розслідування Поліції та прикордонної служби Естонії.

Учасників групи притягнули до відповідальності та засудили. Оскільки вони довели, що не знали про зв’язок замовлення щодо меморіалу з ворожою державою, їх визнали винними у пошкодженні чужого майна та нарузі над пам’яттю померлих і призначили частково умовні покарання.

Керівниця бюро KAPO Марта Туул заявила, що виконавцям нерідко спершу пропонують прості завдання, а після їх виконання можуть доручати підпали чи замахи на людей. Експерт із безпеки Мееліс Ойдсалу зазначив, що такі виконавці зазвичай не мають спеціальної підготовки та є фінансово вразливими людьми, які раніше мали проблеми із законом.

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