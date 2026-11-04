Платформа рынков прогнозов Kalshi заявила, что ее рынки правильно предсказали результаты 98% гонок на промежуточных выборах в США, победители в которых к тому моменту уже были объявлены. Речь идет о выборах в Палату представителей и Сенат, а также о гонках на должности губернаторов, генеральных прокуроров, вице-губернаторов и государственных секретарей штатов. Как сообщает The Hill, компания сопоставила фаворитов своих рынков по состоянию на 17:00 по восточному времени, незадолго до закрытия первых избирательных участков в Индиане и Кентукки, с гонками, результаты которых уже были объявлены.

Заявления платформ

По данным Kalshi, точность ее прогнозов составила 95% в гонках в Палату представителей и 94% — на выборах в Сенат. Компания также заявила о правильных прогнозах в конкурентных сенатских гонках в Техасе, Мэне и Канзасе, где победили демократы.

Другая платформа, Polymarket, заявила о 98,4% точности на разрешенных избирательных рынках, сопоставив данные с показателями за день до голосования. По ее подсчетам, точность составила около 97% в гонках в Сенат и на должности губернаторов и 98,6% — на выборах в Палату представителей.

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Оговорки относительно подсчетов

Профессор Висконсинского университета в Мадисоне Росс Далке отметил, что первоначальные показатели охватывают лишь рынки с уже установленным результатом, которые могут быть проще для прогнозирования. Он также заметил, что многие гонки были относительно предсказуемыми еще до дня голосования.

Объем торгов на избирательных рынках Kalshi, по данным компании, вырос с 1,3 млрд долларов в избирательном цикле 2024 года до 2,5 млрд долларов в текущем цикле. В то же время рынки прогнозов привлекают все больше внимания американских законодателей из-за рисков использования инсайдерской информации и игровой зависимости. Платформы уже ошибались на других выборах, в частности в Бразилии и на праймериз в Лос-Анджелесе и Висконсине.

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