Российский бизнес тратит миллионы на теневой доступ к ChatGPT и Claude

Российские компании всё чаще приобретают доступ к зарубежным нейросетям через посредников, поскольку разработчики ограничивают работу своих сервисов в России. По оценке одного из российских агрегаторов, месячный оборот такого «серого» рынка уже составляет 100–150 миллионов рублей. В то же время дешёвый доступ к ChatGPT, Claude и другим моделям может обернуться для пользователей утечкой данных и подменой самих нейросетей.

В России быстро растет рынок неофициального доступа к зарубежным сервисам искусственного интеллекта. Компании и частные пользователи ищут посредников, которые помогают пользоваться нейросетями, недоступными или ограниченными для российских аккаунтов. В конце 2025 года таких продавцов почти не было. Однако к августу 2026 года их количество выросло примерно до 50.

По оценке российского агрегатора ИИ-сервисов GPTunneL, ежемесячный оборот этого «серого» рынка уже составляет от 100 до 150 миллионов рублей. Для сравнения: легальные поставщики таких услуг получают около 700 миллионов рублей в месяц. В GPTunneL прогнозируют, что к концу года обороты неофициальных продавцов могут вырасти ещё вдвое.

Почему россияне ищут обходные пути

Спрос на посредников особенно вырос осенью 2026 года. Одной из причин стали учащающиеся блокировки российских аккаунтов со стороны американской компании Anthropic, разрабатывающей нейросеть Claude. В октябре пользователи массово жаловались на ограничение доступа к сервису. Чтобы восстановить работу аккаунта, система требовала подтвердить личность с помощью паспорта. Однако российский паспорт не помогал снять ограничения.

Из-за этого пользователи стали активнее обращаться к посредникам. Они предлагают доступ к популярным зарубежным моделям, даже если напрямую зарегистрироваться или оплатить подписку из России сложно.

Как работает теневой рынок

На этом рынке есть как легальные агрегаторы, так и неофициальные продавцы. Первые обычно работают через собственные компании за рубежом. Они получают доступ к иностранным моделям, а затем продают услуги российским клиентам. Неофициальные поставщики используют другие схемы. В частности, они создают так называемые фермы аккаунтов, покупают подписки на сервисы OpenAI, Google и других разработчиков и перепродают доступ нескольким клиентам. Также они могут обходить установленные лимиты или подключаться к моделям через китайские прокси-сервисы.

Благодаря таким схемам стоимость доступа иногда бывает на 70% ниже официальных тарифов API. API — это способ подключить нейросеть к другой программе или сервису, чтобы пользоваться её возможностями без обычного пользовательского интерфейса.

Однако низкая цена может иметь скрытую стоимость. Один из собеседников «Ведомостей» в компании, предоставляющей облачные услуги, рассказал, что китайские посредники иногда предлагают доступ примерно за 10% от реальной стоимости. «На фоне резкого роста спроса китайские посредники начали предоставлять доступ зачастую за 10% от реальной цены, зарабатывая на данных клиентов — сохраняя запросы и ответы для обучения своих моделей», — рассказал собеседник издания.

Чем рискуют пользователи

Одна из главных проблем неофициального доступа — безопасность данных. Когда пользователь отправляет запрос в нейросеть через посредника, он не всегда знает, кто еще может получить эту информацию. На риск использования переписок обращает внимание основатель LLM Arena Роман Куцев. По его словам, сообщения пользователей могут использовать для дистилляции — метода, при котором одну нейросеть обучают на ответах другой. То есть запросы и результаты работы платной модели могут стать материалом для обучения другого ИИ.

Есть и другая опасность — подмена сервиса. Технический руководитель MWS AI Иван Копылов отмечает, что вместо оплаченной нейросети Claude посредники могут предоставлять доступ к более дешевым китайским моделям, например MiniMax или Qwen. Пользователь в таком случае может даже не знать, с какой именно системой работает. В GPTunneL также предупреждают, что запросы иногда проходят через цепочку из трёх-четырёх посредников. Каждый дополнительный участник такой схемы увеличивает риск того, что личные сообщения, рабочие документы или другая информация попадут к посторонним лицам.

В сентябре 2026 года американская компания Anthropic сообщала, что такие операторы продавали переписку пользователей без их ведома. Это еще раз привлекло внимание к тому, что неофициальный доступ к нейросетям может создавать риски не только для конфиденциальности, но и для коммерческой информации компаний.

Зачем российскому бизнесу иностранные нейросети

Несмотря на ограничения, российские компании продолжают покупать доступ к передовым зарубежным моделям. Причина — потребность в инструментах, которые могут помогать в исследованиях, программировании, анализе информации и других рабочих задачах. Старший научный сотрудник Института искусственного интеллекта ИТМО Николай Никитин отмечает, что для части исследовательских задач российским компаниям нужны именно современные зарубежные модели.

О спросе свидетельствуют и закупки крупных российских предприятий. По данным системы «Тендерплан», в 2026 году доступ к зарубежным нейросетям искали сразу несколько крупных компаний. В частности, Национальная система платежных карт России размещала закупки доступа к Claude Max и Codex Pro. Сеть магазинов «Магнит», принадлежащая компании «Тандер», проводила закупку лицензий Claude Code Team.

Компания «Оператор-ЦРПТ», отвечающая за систему маркировки товаров «Честный знак», искала агрегатора для приобретения токенов Claude, Qwen и DeepSeek. Токены — это единицы текста, которые нейросеть обрабатывает при работе с запросами и ответами. От их количества зависит интенсивность использования модели и стоимость услуг. Поставщика подписок на Claude, ChatGPT, Perplexity и Kimi также искала компания «Салютдевайси», входящая в экосистему российского «Сбера».

Таким образом, несмотря на ограничения со стороны иностранных разработчиков, российский бизнес не отказывается от использования зарубежного искусственного интеллекта. Вместо этого вокруг спроса формируется целый рынок посредников. Но вместе с более дешёвым доступом компании получают и дополнительные риски — от утечки рабочих данных до использования совсем других нейросетей вместо тех, за которые они заплатили. Об этом сообщают российские СМИ.

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