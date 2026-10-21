У Росії жінку оштрафували за фейкове фото ведмедя, створене ChatGPT — Reuters

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Жителька Далекого Сходу Росії згенерувала за допомогою ChatGPT зображення ведмедя на вулиці, щоб розіграти подругу, однак фото поширилося в месенджерах і спричинило пошуки хижака. Суд оштрафував жінку на 15 тисяч рублів, що становить близько 8 тисяч гривень.

У вересні мешканка селища Магдагачі в Амурській області створила зображення великого бурого ведмедя, який ніби прогулюється місцевою вулицею, і надіслала його подрузі. У пресслужбі судів регіону пояснили, що жарт швидко вийшов з-під контролю: фото поширилося месенджерами, а до поліції почали надходити стривожені дзвінки.

Голова району відправив до селища єгерів, щоб упоратися з неіснуючою твариною. Жінка сама зателефонувала в поліцію й зізналася, що створила зображення. Справу суд розглянув цього тижня.

Це не єдиний випадок. У середині вересня ще одну жительку Забайкальського краю оштрафували на 30 тис. рублів (близько 16 тис. грн) за публікацію фейкового зображення ведмедя в селі. Про це, за даними Reuters, повідомляло російське юридичне агентство Rapsi.

Цього року російська влада перебуває в стані підвищеної готовності через низку смертельних нападів у кількох регіонах. Експерти пояснюють це зростанням популяції ведмедів і поганим урожаєм ягід та кедрових горіхів, через що збільшується ймовірність зустрічей із людьми. За даними росЗМІ, на які посилається Reuters, від весни на ведмедів загинули щонайменше 26 людей. А за підрахунком ТАСС, з початку року застрелили понад 3440 ведмедів, яких визнали загрозою для людей.

Серед причин, які називають у матеріалі агентства, – зміни клімату, м'якші зими та нестача природного корму. Через це ведмеді можуть виходити до людських поселень у пошуках їжі. У таких умовах повідомлення про хижака на вулиці здатне викликати справжнє занепокоєння, навіть якщо згодом воно виявляється неправдивим.

Джерело: Reuters

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