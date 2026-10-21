W Rosji nałożono grzywnę na kobietę za fałszywe zdjęcie niedźwiedzia wygenerowane przez ChatGPT — Reuters

Mieszkanka Dalekiego Wschodu Rosji wygenerowała za pomocą ChatGPT zdjęcie niedźwiedzia na ulicy, aby zrobić psikusa przyjaciółce, jednak zdjęcie rozeszło się w komunikatorach i spowodowało poszukiwania drapieżnika. Sąd nałożył na kobietę grzywnę w wysokości 15 tysięcy rubli, co stanowi około 8 tysięcy hrywien.

We wrześniu mieszkanka miejscowości Magdagachi w obwodzie amurskim stworzyła obraz przedstawiający dużego niedźwiedzia brunatnego, który rzekomo spaceruje po lokalnej ulicy, i wysłała go swojej przyjaciółce. W biurze prasowym sądów regionu wyjaśniono, że żart szybko wymknął się spod kontroli: zdjęcie rozeszło się w komunikatorach, a na policję zaczęły napływać zaniepokojone zgłoszenia.

Starosta wysłał do miejscowości myśliwych, aby poradzili sobie z nieistniejącym zwierzęciem. Kobieta sama zadzwoniła na policję i przyznała się do stworzenia zdjęcia. Sąd rozpatrzył sprawę w tym tygodniu.

Nie jest to jedyny przypadek. W połowie września kolejna mieszkanka regionu Zabaikalskiego została ukarana grzywną w wysokości 30 tys. rubli (około 16 tys. hrywien) za opublikowanie fałszywego zdjęcia niedźwiedzia we wsi. Jak podaje agencja Reuters, informację tę przekazała rosyjska agencja prawna Rapsi.

W tym roku władze rosyjskie pozostają w stanie podwyższonej gotowości z powodu serii śmiertelnych ataków w kilku regionach. Eksperci tłumaczą to wzrostem populacji niedźwiedzi oraz słabymi zbiorami jagód i orzechów cedrowych, co zwiększa prawdopodobieństwo spotkań z ludźmi. Według rosyjskich mediów, na które powołuje się agencja Reuters, od wiosny w wyniku ataków niedźwiedzi zginęło co najmniej 26 osób. Z kolei według danych agencji TASS od początku roku zastrzelono ponad 3440 niedźwiedzi, które uznano za zagrożenie dla ludzi.

Wśród przyczyn wymienionych w artykule agencji znajdują się zmiany klimatyczne, łagodniejsze zimy oraz niedobór naturalnego pożywienia. Z tego powodu niedźwiedzie mogą zapuszczać się do ludzkich osad w poszukiwaniu pożywienia. W takich warunkach informacja o drapieżniku na ulicy może wywołać prawdziwy niepokój, nawet jeśli później okaże się nieprawdziwa.

Źródło: Reuters

W Rosji chcą wydłużyć kary więzienia za nawoływanie do zamieszek i usprawiedliwianie terroryzmu.

W Rosji za komentarze w Telegramie grozi kara pozbawienia wolności do sześciu lat.

W Rosji nowa ustawa przeciwko oszustwom telefonicznym może zakłócić działalność linii lotniczych.

Czytaj nas na