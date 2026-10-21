Naukowcy odkryli na Syberii nieznane dotąd zwierzę, które żyło w epoce lodowcowej

Populacja tego zwierzęcia prawdopodobnie zaczęła się zmniejszać w okresie ocieplenia około 120 tysięcy lat temu. Ostatecznie wyginęła później, jednak dokładny okres jej wyginięcia pozostaje do dziś nieznany.

W jaskini Denisowej w Ałtaju odkryto szczątki nieznanego dotąd dużego zwierzęcia, które żyło w okresie lodowcowym i było bliskim krewnym współczesnych jaków.

Istnienie tego gatunku udało się ustalić dzięki badaniom starożytnego DNA. Znalezione kości były zbyt fragmentaryczne, dlatego określenie gatunku zwierzęcia wyłącznie na podstawie cech zewnętrznych okazało się niemożliwe.

Podano, że nowy gatunek otrzymał roboczą nazwę „Jak X”. Jego linia ewolucyjna oddzieliła się od przodków współczesnych jaków około 400 tys. lat temu.

Naukowcy zbadali 20 fragmentów kości: 14 z jaskini Denisowej oraz kolejne sześć z innych miejsc znalezisk w regionie. Wiek próbek obejmuje znaczny okres – od 250–200 tys. lat do około 27 tys. lat.



Pomimo złego stanu zachowania szczątków naukowcom udało się odtworzyć 20 pradawnych genomów. Analiza genetyczna wykazała, że zwierzę należało do rodziny parzystokopytnych, ale nie odpowiadało żadnemu ze znanych współczesnych ani wymarłych gatunków.

„Jak X” nie otrzymał na razie oficjalnej nazwy naukowej. Badacze tłumaczą to tym, że same dane genetyczne nie wystarczają do formalnego opisu nowego gatunku.

Z kim żył „Jak X” w okresie lodowcowym

Według szacunków naukowców zwierzę to zamieszkiwało Syberię w tym samym czasie co stepowe żubry, tury, mamuty włochate, nosorożce włochate i konie. Wśród dużych drapieżników tamtych czasów były hieny jaskiniowe i niedźwiedzie brunatne.

Biorąc pod uwagę pokrewieństwo ze współczesnymi jakami, badacze przypuszczają, że „Jak X” wyglądem mógł bardziej przypominać jaka niż żubra. Współczesne jaky charakteryzują się potężną budową ciała, rogami oraz długą, gęstą sierścią. Duże samce mogą ważyć około tony.

W epoce lodowcowej znaczna część Syberii była tzw. stepem mamutowym – rozległym ekosystemem trawiastym, w którym żyły liczne duże ssaki.

Analiza starożytnych genomów pozwoliła również prześledzić zmiany liczebności „Jak X”. Według naukowców populacja prawdopodobnie zmniejszyła się w okresie ocieplenia około 120 tys. lat temu. Zwierzę ostatecznie wyginęło później, jednak dokładny czas wyginięcia nie jest na razie znany.

Informuje o tym agencja Reuters.



Na Syberii niedźwiedzie zaczęły polować na Rosjan.

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