Учёные обнаружили в Сибири неизвестное животное, обитавшее в ледниковый период

Популяция этого животного, вероятно, начала сокращаться во время потепления примерно 120 тысяч лет назад. Окончательно оно вымерло позже, однако точный период его исчезновения до сих пор остается неизвестным.

В Денисовой пещере на Алтае обнаружили останки ранее неизвестного крупного животного, которое обитало в ледниковый период и было близким родственником современных яков.

Существование этого вида удалось установить благодаря исследованию древней ДНК. Найденные кости были слишком фрагментарными, поэтому определить вид животного только по его внешним признакам оказалось невозможно.

Отмечается, что новый вид получил предварительное название «Як X». Его эволюционная линия отделилась от предков современных яков примерно 400 тыс. лет назад.

Исследователи изучили 20 фрагментов костей: 14 из Денисовой пещеры и ещё шесть из других мест находок в регионе. Возраст образцов охватывает значительный период — от 250–200 тыс. лет до примерно 27 тыс. лет.



Несмотря на плохое состояние сохранности останков, учёным удалось восстановить 20 древних геномов. Генетический анализ показал, что животное принадлежало к семейству парнокопытных, но не соответствовало ни одному из известных современных или вымерших видов.

«Як X» пока не получил официального научного названия. Исследователи объясняют это тем, что одних генетических данных недостаточно для формального описания нового вида.

С кем жил «Як X» в ледниковый период

По оценкам учёных, животное обитало в Сибири одновременно со степными зубрами, турами, шерстистыми мамонтами, шерстистыми носорогами и лошадьми. Среди крупных хищников того времени были пещерные гиены и бурые медведи.

Учитывая родство с современными яками, исследователи предположили, что «Як X» внешне мог больше напоминать яка, чем зубра. Современные яки отличаются мощным телосложением, рогами и длинной густой шерстью. Крупные самцы могут весить около тонны.

В ледниковую эпоху значительная часть Сибири представляла собой так называемую мамонтовую степь — обширную травянистую экосистему, где обитали многочисленные крупные млекопитающие.

Анализ древних геномов также позволил проследить изменения численности «Яка X». По данным исследователей, популяция, вероятно, сократилась во время потепления около 120 тыс. лет назад. Животное окончательно исчезло позже, однако точное время вымирания пока неизвестно.

Об этом пишет Reuters.



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