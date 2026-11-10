Зеленский посетит Данию для переговоров о военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 10 ноября прибудет в Данию, где встретится с лидерами стран Северной Европы. Среди главных тем переговоров — дальнейшая военная поддержка Украины, укрепление противовоздушной обороны и защита энергетической инфраструктуры.

Во встрече примут участие главы государств и правительств стран Северной Европы. Помимо потребностей Украины в средствах ПВО и защите энергетических объектов, стороны обсудят укрепление безопасности Европы.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркнула, что поддержку Украины необходимо продолжать на фоне российских атак на гражданское население и критическую инфраструктуру.

«Мы должны продолжать оказывать поддержку и учиться на опыте и знаниях Украины, чтобы вместе защитить Европу», — заявила Фредериксен.

Официальная программа встречи пока не обнародована.

О предстоящем визите сообщили в правительстве Дании.

Украина настаивает на привлечении Европы к мирным переговорам с РФ — Зеленский.

В ходе мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в ближайшее время.

Во время выступления на Берлинской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что после выборов в США Дональд Трамп сосредоточится на достижении справедливого мира в Украине.

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