Zelenski uda się do Danii na rozmowy dotyczące pomocy wojskowej dla Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie 10 listopada do Danii, gdzie spotka się z przywódcami krajów Europy Północnej. Wśród głównych tematów rozmów znajdą się: dalsze wsparcie wojskowe dla Ukrainy, wzmocnienie obrony przeciwlotniczej oraz ochrona infrastruktury energetycznej.

W spotkaniu wezmą udział szefowie państw i rządów krajów Europy Północnej. Oprócz potrzeb Ukrainy w zakresie środków obrony przeciwlotniczej i ochrony obiektów energetycznych strony omówią kwestię wzmocnienia bezpieczeństwa Europy.

Premier Danii Mette Frederiksen podkreśliła, że należy kontynuować wsparcie dla Ukrainy w obliczu rosyjskich ataków na ludność cywilną i infrastrukturę krytyczną.

„Musimy nadal udzielać wsparcia oraz czerpać z doświadczeń i wiedzy Ukrainy, aby wspólnie chronić Europę” – oświadczyła Frederiksen.

Oficjalny program spotkania nie został jeszcze opublikowany.

O zbliżającej się wizycie poinformował rząd Danii.

Ukraina nalega na zaangażowanie Europy w rozmowy pokojowe z Rosją – Zełenski.

Podczas rozmów pokojowych w Abu Zabi Ukraina planuje poruszyć kwestię gwarancji bezpieczeństwa. Wśród innych priorytetów znajdują się: zaprzestanie ataków na infrastrukturę energetyczną, odblokowanie „korytarza zbożowego”, wymiana jeńców wojennych oraz zorganizowanie spotkania przywódców państw.

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Jak powiedział, może ono odbyć się wkrótce.

Podczas wystąpienia na berlińskiej konferencji bezpieczeństwa prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził nadzieję, że po wyborach w USA Donald Trump skoncentruje się na osiągnięciu sprawiedliwego pokoju na Ukrainie.

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