泽连斯基将访问丹麦，就向乌克兰提供军事援助一事进行磋商

乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基将于11月10日抵达丹麦，并与北欧各国领导人举行会晤。会谈的主要议题包括：继续向乌克兰提供军事支持、加强防空能力以及保护能源基础设施。

北欧各国的国家元首和政府首脑将出席此次会议。除乌克兰在防空系统和能源设施保护方面的需求外，各方还将讨论加强欧洲安全的问题。

丹麦首相梅特·弗雷德里克森强调，鉴于俄罗斯对平民和关键基础设施的袭击，必须继续支持乌克兰。

“我们必须继续提供支持，并借鉴乌克兰的经验和知识，共同捍卫欧洲，”弗雷德里克森表示。

目前尚未公布此次会晤的正式议程。

丹麦政府已就此次即将到来的访问发布了消息。

泽连斯基表示，乌克兰坚持要求欧洲参与与俄罗斯的和平谈判。

在阿布扎比举行的和平谈判中，乌克兰计划提出安全保障问题。其他优先事项包括：停止对能源基础设施的袭击、解除“粮食走廊”封锁、交换战俘以及组织各国领导人会议。

美国总统唐纳德·特朗普宣布将与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基及俄罗斯总统弗拉基米尔·普京举行会晤。据他称，此次会晤可能很快举行。

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基在柏林安全会议上发表演讲时表示，希望在美国大选后，唐纳德·特朗普能专注于在乌克兰实现公正的和平。

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