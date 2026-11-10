Сибига и Барро обсудили укрепление украинской ПВО

10 ноября в Париже состоялась встреча министров иностранных дел Украины и Франции Андрея Сибиги и Жана-Ноэля Барро. Стороны обсудили ситуацию на фронте, мирные инициативы и координацию действий по укреплению противовоздушной обороны Украины.

Об этом глава МИД Украины сообщил в соцсети X по итогам переговоров в рамках встречи министров стран G7 под председательством Франции.

«Жан-Ноэль, спасибо за теплый прием и за то, что Украина занимает центральное место в повестке дня встречи, в частности благодаря отдельной сессии в формате «G7+Украина». Лидерство Франции в этот чрезвычайно важный момент имеет действительно большое значение», — отметил Сибига.

Он проинформировал французского коллегу о ситуации на поле боя, мирных усилиях и международных событиях. Собеседники обсудили весь спектр приоритетных вопросов — от энергетической устойчивости до поддержки обороноспособности Украины и санкций против России.

Глава МИД подчеркнул, что Украина особенно ценит усилия, которые помогли мобилизовать поддержку энергетической безопасности этой зимой, и рассчитывает на дальнейшую координацию для укрепления потенциала противовоздушной обороны.

Ранее Сибига встретился с Рубио в Париже.

Ранее глава МИД Турции и Рубио обсудили войну России против Украины и ситуацию на Ближнем Востоке.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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