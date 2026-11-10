Сибіга та Барро обговорили посилення української ППО

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У Парижі 10 листопада відбулася зустріч міністрів закордонних справ України та Франції Андрія Сибіги й Жана-Ноеля Барро. Сторони обговорили ситуацію на фронті, мирні ініціативи та координацію дій для посилення протиповітряної оборони України.

Про це глава МЗС України повідомив у соцмережі X за підсумками переговорів у межах зустрічі міністрів країн G7 під головуванням Франції.

«Жане-Ноелю, дякую за теплий прийом і за те, що Україна посідає центральне місце в порядку денному зустрічі, зокрема завдяки окремій сесії у форматі «G7+Україна». Лідерство Франції в цей надзвичайно важливий момент має справді велике значення», - зазначив Сибіга.

Він поінформував французького колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та міжнародні події. Співрозмовники обговорили весь спектр пріоритетних питань - від енергетичної стійкості до підтримки обороноспроможності України та санкцій проти Росії.

Глава МЗС наголосив, що Україна особливо цінує зусилля, які допомогли мобілізувати підтримку енергетичної безпеки цієї зими, і розраховує на подальшу координацію задля посилення спроможностей протиповітряної оборони.

Раніше Сибіга зустрівся із Рубіо в Парижі.

Раніше глава МЗС Туреччини і Рубіо обговорили війну Росії проти України та ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров під час зустрічі глав МЗС країн G20 в Атланті не подав жодних сигналів про готовність Москви до мирних переговорів щодо України. Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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