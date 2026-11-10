10 listopada w Paryżu odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Ukrainy i Francji, Andrieja Sybigi i Jeana-Noëla Barro. Strony omówiły sytuację na froncie, inicjatywy pokojowe oraz koordynację działań mających na celu wzmocnienie obrony przeciwlotniczej Ukrainy.

O tym poinformował szef ukraińskiego MSZ w serwisie społecznościowym X po zakończeniu rozmów w ramach spotkania ministrów państw G7 pod przewodnictwem Francji.

„Jean-Noël, dziękuję za serdeczne przyjęcie oraz za to, że Ukraina zajmuje centralne miejsce w porządku obrad spotkania, w szczególności dzięki osobnej sesji w formacie »G7+Ukraina«. Przywództwo Francji w tym niezwykle ważnym momencie ma naprawdę ogromne znaczenie” – zaznaczył Sybiga.

Poinformował swojego francuskiego kolegę o sytuacji na polu walki, wysiłkach na rzecz pokoju oraz wydarzeniach międzynarodowych. Rozmówcy omówili całe spektrum priorytetowych kwestii – od stabilności energetycznej po wsparcie zdolności obronnych Ukrainy i sankcje wobec Rosji.

Szef MSZ podkreślił, że Ukraina szczególnie docenia wysiłki, które pomogły zmobilizować wsparcie dla bezpieczeństwa energetycznego tej zimy, i liczy na dalszą koordynację działań w celu wzmocnienia zdolności obrony przeciwlotniczej.

Wcześniej Sibiga spotkał się z Rubio w Paryżu.

Wcześniej minister spraw zagranicznych Turcji i Rubio omówili wojnę Rosji przeciwko Ukrainie oraz sytuację na Bliskim Wschodzie.

Przypomnijmy, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych państw G20 w Atlancie nie dał żadnych sygnałów wskazujących na gotowość Moskwy do podjęcia rozmów pokojowych w sprawie Ukrainy. Stwierdziła to wysoka przedstawicielka UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kaya Kallas.

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