W Niemczech tymczasowo wstrzymano działanie szeregu stron internetowych instytucji państwowych, uniwersytetów i szpitali po wykryciu dwóch krytycznych luk w zabezpieczeniach języka programowania PHP. Po opublikowaniu aktualizacji zabezpieczeń udało się przywrócić działanie części zasobów internetowych, jednak niektóre strony nadal pozostają niedostępne.

„Szereg instytucji wyłączyło swoje usługi internetowe w ramach działań zapobiegawczych z powodu tej luki” – zauważa wydawnictwo.

W szczególności zalecenia dotyczące tymczasowego zawieszenia działania stron internetowych zastosowały się uniwersytety, administracje miejskie i szpitale. Część ich zasobów internetowych stała się tymczasowo niedostępna.

Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji w Niemczech (BSI) opublikował oficjalne ostrzeżenie, przypisując zagrożeniu poziom „3/pomarańczowy”, co oznacza wyjątkowo wysokie ryzyko.

Urząd podkreślił, że wykryte luki mają „wyjątkowo wysoki potencjał zagrożenia”, a aby zapobiec poważnym zakłóceniom w funkcjonowaniu systemów informatycznych, konieczne jest natychmiastowe podjęcie środków ochronnych.

Chodzi o dwie krytyczne luki, znane pod wspólną nazwą PHP2Shell, które zagrażają działaniu stron internetowych i usług online na całym świecie. Mogą one umożliwić cyberprzestępcom zdalne uruchamianie złośliwego kodu na niezabezpieczonych serwerach bez uprzedniej autoryzacji. W przypadku udanego ataku hakerzy mogą przejąć pełną kontrolę nad stroną internetową, wykraść poufne dane użytkowników lub wykorzystać serwer do dalszych cyberataków.

PHP jest wykorzystywane do obsługi ogromnej liczby zasobów internetowych – od niewielkich blogów po duże portale informacyjne, sklepy internetowe i systemy zarządzania treścią. W szczególności na tym języku programowania opierają się WordPress, Joomla!, Moodle i Typo3.

Według szacunków ekspertów na samej platformie WordPress działa na całym świecie od 400 do 500 mln stron internetowych.

W środę, 21 października, twórcy PHP wydali zaktualizowane wersje oprogramowania, w których usunięto wykryte luki w zabezpieczeniach.

BSI wezwało administratorów zasobów internetowych do natychmiastowego zainstalowania aktualizacji, a w razie potrzeby – do całkowitego odłączenia serwerów od sieci do czasu zakończenia działań zabezpieczających. Szczególne zagrożenie stanowią przestarzałe wersje PHP, które nie są już obsługiwane przez twórców.

Jednocześnie zwykli użytkownicy Internetu nie muszą podejmować żadnych specjalnych działań, ponieważ luki dotyczą serwerów, a nie ich smartfonów czy komputerów. Mogą oni jednak ponieść pośrednie szkody z powodu zakłóceń w działaniu usług internetowych lub ewentualnego wycieku danych osobowych.

Informację tę podaje serwis Tagesschau.

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