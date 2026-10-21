В Германии временно заблокировали сайты университетов и больниц из-за киберугрозы

В Германии временно приостановили работу ряда сайтов государственных учреждений, университетов и больниц после обнаружения двух критических уязвимостей в языке программирования PHP. После выпуска обновлений безопасности часть веб-ресурсов удалось восстановить, однако некоторые сайты до сих пор остаются недоступными.

«Ряд учреждений из-за уязвимости превентивно отключил свои онлайн-сервисы», — отмечает издание.

В частности, рекомендации о временном приостановлении работы сайтов выполнили университеты, городские администрации и больницы. Часть их интернет-ресурсов стала временно недоступной.

Федеральное ведомство по информационной безопасности Германии (BSI) опубликовало официальное предупреждение, присвоив угрозе уровень «3/оранжевый», что означает чрезвычайно высокий риск.

В ведомстве подчеркнули, что обнаруженные уязвимости имеют «исключительно высокий потенциал угрозы», а для предотвращения серьезных сбоев в работе информационных систем необходимо немедленно принять защитные меры.

Речь идет о двух критических уязвимостях, известных под общим названием PHP2Shell, которые угрожают работе веб-сайтов и онлайн-сервисов по всему миру. Они могут позволить злоумышленникам удаленно запускать вредоносный программный код на незащищенных серверах без предварительной авторизации. В случае успешной атаки хакеры могут получить полный контроль над веб-сайтом, похитить конфиденциальные данные пользователей или использовать сервер для дальнейших кибератак.

PHP используется для работы большого количества интернет-ресурсов — от небольших блогов до крупных новостных порталов, интернет-магазинов и систем управления контентом. В частности, на этом языке программирования базируются WordPress, Joomla!, Moodle и Typo3.

По оценкам специалистов, только на платформе WordPress в мире работают от 400 до 500 млн веб-сайтов.

Разработчики PHP в среду, 21 октября, выпустили обновленные версии программного обеспечения, в которых устранены обнаруженные уязвимости.

BSI призвало администраторов интернет-ресурсов немедленно установить обновления, а при необходимости — полностью отключить серверы от сети до завершения защитных мер. Особую опасность представляют устаревшие версии PHP, которые больше не поддерживаются разработчиками.

В то же время для обычных пользователей интернета нет непосредственной необходимости принимать специальные меры, поскольку уязвимости касаются серверов, а не их смартфонов или компьютеров. Однако они могут опосредованно пострадать из-за перебоев в работе онлайн-сервисов или возможных утечек персональных данных.

Об этом сообщается со ссылкой на Tagesschau.

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