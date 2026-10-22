Армия США будет развивать военную инфраструктуру в Тихоокеанском регионе для действий передовых сил в первый день возможного конфликта в Первой островной цепи, в которую входит Тайвань. Об этом говорится в оперативном руководстве How the Army Fights, опубликованном 7 октября, сообщает Taipei Times.

В документе Китайская народно-освободительная армия определена как угроза, задающая темп для планирования американских войск. Из-за возможностей Китая быстро перебрасывать силы армия США заявила, что развивает инфраструктуру для размещения передовых многодоменных возможностей и боеприпасов, начиная с Первой островной цепи.

Передовые силы

В предисловии исполняющий обязанности начальника штаба армии США Кристофер ЛаНев отметил, что американские военные должны организовывать, обучать и оснащать силы для противодействия КНР с такой же институциональной сосредоточенностью, какую поколения времен холодной войны уделяли советской армии.

В документе также отмечается, что территория США больше не является недосягаемой для противника: соперничающие государства могут помешать формированию и переброске боевой силы еще до сближения американских подразделений с врагом. Тайваньские военные эксперты истолковали это как ожидание Пентагона, что противник может нанести удары по железным дорогам и портам в США, чтобы задержать подкрепления для конфликта за рубежом.

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Оперативные элементы

Армия США планирует применять четыре оперативных элемента: конвергенцию, удар, ближний бой и выносливость. Сначала предполагается объединить средства радиоэлектронной борьбы, кибероперации и космические возможности для подавления связи и нарушения работы противовоздушной обороны противника.

После этого войска должны использовать высокоточные средства средней и большой дальности, а также беспилотные системы, чтобы ослабить противника и нарушить его линии снабжения до того, как он сможет развернуть наземные силы. Война России против Украины, по оценке документа, подчеркнула необходимость развивать возможности введения в заблуждение, маскировки и противодействия разведке.

Описанный в руководстве гипотетический сценарий предусматривает развертывание Многодоменной оперативной группы армии США в Лусонском проливе. Этот участок Первой островной цепи находится в пределах оперативной досягаемости ВМС КНР. В то же время армия США укрепляет логистику во Второй островной цепи, создавая запасы топлива и размещая инженерные, медицинские средства и средства противовоздушной обороны.

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