Испания и Италия отменят пограничные проверки в аэропортах и портах

Испания и Италия договорились прекратить взаимные пограничные проверки в аэропортах и портах, которые были введены в августе по решению итальянского правительства после миграционного кризиса в испанском городе Сеута.

О достигнутой договоренности объявили после телефонного разговора министров внутренних дел Испании и Италии Фернандо Гранде-Марласки и Маттео Пьянтедози.

По данным Министерства внутренних дел Испании, переговоры состоялись после встречи премьер-министров обеих стран Педро Санчеса и Джорджи Мелони в кулуарах заседания Европейского совета.

«Решение не продлевать пограничный контроль, принятое после тщательного анализа ситуации, будет сопровождаться усилением обмена информацией для обеспечения полной безопасности Шенгенской зоны», — заявили в испанском МВД.

Таким образом, Испания и Италия планируют отказаться от дополнительных проверок, одновременно усилив обмен информацией для обеспечения безопасности Шенгенской зоны.

Об этом сообщает испанская телерадиокомпания RTVE.

Италия и Испания договорились прекратить выборочные проверки путешественников, прибывающих с территории друг друга, и полностью возобновить применение правил Шенгенской зоны.

В Латвии польские пограничники с 19 октября по 1 ноября будут помогать Государственной пограничной охране Латвии осуществлять наблюдение за латвийско-белорусской государственной границей.

Читай нас в