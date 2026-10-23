Американский стартап привлек 200 млн долларов на клонирование собак для армии

Техасский стартап Warhound привлек 200 млн долларов инвестиций и достиг оценки в 1,2 млрд долларов. Компания планирует клонировать и генетически модифицировать служебных собак для военных, правоохранителей и спасателей США. О раунде финансирования объявили 22 октября 2026 года.

Основатель оборонной компании Anduril Палмер Лаки ответил на критику проекта Warhound.

Палмер Лакки выступил против критиков Warhound, идею которого он разработал совместно с генеральным директором Colossal Biosciences Беном Ламмом. После объявления проект подвергся критике в сети, и Лаки защитил его в посте на X. Он сделал акцент на защитном снаряжении и генетических изменениях, направленных на улучшение здоровья собак.

«Какая именно часть вам не нравится? Защита слуха? Защита глаз? Бронежилеты? Или генетические изменения, снижающие риск рака и проблем с суставами? Не зря American Humane Society поддерживает это», — написал Лаки.

Компания объясняет свой замысел проблемой поставок служебных собак для армии США. По данным Warhound, армия США создала K-9 Corps в 1942 году, а программа служебных собак Министерства войны в настоящее время насчитывает более 2200 собачьих команд.

Более 80 % военных собак закупают в Европе. Менее половины приобретенных животных признают пригодными к службе после примерно трехлетнего цикла закупки и обучения. Поэтому для 100 собак в строю армии приходится покупать и тренировать около 200. Ламм рассказал Fortune, что США конкурируют за тех же животных с другими государствами, в частности с Китаем и Россией.

Warhound будет работать поэтапно. Сначала компания будет отбирать лучших собак, завершивших обучение, хранить их генетический материал в биобанке и клонировать проверенных животных. Параллельно она планирует проводить целевое редактирование генов.

Начинать собираются с двух пород, которые чаще всего используют в армии: бельгийской овчарки (малинуа) и немецкой овчарки. Компания заявляет, что будет отсеивать известные вредные генетические варианты, связанные с дегенерацией мышц и другими наследственными заболеваниями. Таким образом, ни одна собака не поступит на службу с генетическими маркерами распространённых заболеваний, которые могут положить конец карьере служебного животного, таких как дисплазия тазобедренного сустава.

Ламм говорит, что компания еще определяет, какие другие черты можно ответственно изменять с помощью генетического редактирования. Он упомянул о возможных будущих улучшениях скорости, ловкости и обоняния для таких задач, как обнаружение взрывчатки.

Первую группу собак уже внесли в биобанк, и сейчас их генетический материал редактируется. В разведении животных помогает Viagen — компания по клонированию, принадлежащая Colossal. Ламм ожидает, что первые собаки родятся в начале следующего года, а на службу выйдут примерно через два года.

По словам Ламма, роль Anduril заключается «над собакой, а не внутри собаки». Оборонная компания поставляет средства защиты глаз и слуха, бронежилеты и обеспечивает интеграцию с системой Eagle Eye, чтобы собаки, проводники и автономные системы работали как единая команда. Жилеты будут оснащены датчиками, которые будут передавать информацию проводникам.

American Humane Society будет сертифицировать программы обучения Warhound и помогать воссоединять собак, завершивших службу, с бывшими проводниками в рамках программы Military Working Dog Reunification Program.

Лаки и Ламм разработали концепцию после беседы на Moonshots Summit Питера Диамандиса. Лаки не имеет доли в Warhound, Anduril не владеет акциями компании, а Colossal лицензирует ей свою технологию и имеет экономический интерес.

Warhound возглавляет Дэвид Спирк, бывший морской пехотинец, который был первым главным директором по данным Командования специальных операций США, а впоследствии — Пентагона. Среди инвесторов компании названы In-Q-Tel, Sequoia Capital, ARK Invest, Franklin Templeton, 8VC и Lux Capital.

Компания уже проводила брифинги для правительственных структур, но пока не имеет подписанных контрактов с клиентами и не установила цену за собаку. Она обсуждает модель Canine-as-a-Service, при которой правительство приобретало бы стабильный поток обученных собак. Warhound планирует строить инфраструктуру национального масштаба для содержания и дрессировки животных, начиная с привлечения частного капитала.

Источник: Fortune

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