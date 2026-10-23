Amerykański start-up pozyskał 200 mln dolarów na klonowanie psów dla wojska

Teksański startup Warhound pozyskał 200 mln dolarów inwestycji i osiągnął wycenę na poziomie 1,2 mld dolarów. Firma planuje klonować i modyfikować genetycznie psy służbowe dla amerykańskich sił zbrojnych, organów ścigania i służb ratowniczych. O rundzie finansowania ogłoszono 22 października 2026 roku.

Założyciel firmy z branży obronnej Anduril, Palmer Lucky, odpowiedział na krytykę projektu Warhound.

Palmer Lucky sprzeciwił się krytykom projektu Warhound, którego koncepcję opracował wspólnie z dyrektorem generalnym Colossal Biosciences, Benem Lammem. Po ogłoszeniu projekt spotkał się z krytyką w sieci, a Lucky bronił go w poście na X. Podkreślił znaczenie wyposażenia ochronnego oraz modyfikacji genetycznych mających na celu poprawę zdrowia psów.

„Która część wam się nie podoba? Ochrona słuchu? Ochrona oczu? Kamizelki kuloodporne? A może modyfikacje genetyczne, które zmniejszają ryzyko raka i problemów ze stawami? Nie bez powodu American Humane Society popiera ten projekt” – napisał Lucky.

Firma tłumaczy swój pomysł problemem z zaopatrzeniem armii amerykańskiej w psy służbowe. Według danych Warhound armia amerykańska utworzyła K-9 Corps w 1942 roku, a program psów służbowych Ministerstwa Wojny liczy obecnie ponad 2200 zespołów z psami.

Ponad 80% psów wojskowych kupuje się w Europie. Mniej niż połowa zakupionych zwierząt zostaje uznana za zdolną do służby po około trzyletnim cyklu zakupu i szkolenia. Dlatego na każde 100 psów w szeregach armii trzeba kupić i wyszkolić około 200. Lamm powiedział magazynowi „Fortune”, że Stany Zjednoczone konkurują o te same zwierzęta z innymi państwami, w szczególności z Chinami i Rosją.

Warhound będzie działać etapowo. Najpierw firma wyłoni najlepsze psy, które ukończyły szkolenie, zachowa ich materiał genetyczny w biobanku i sklonuje sprawdzone zwierzęta. Równolegle planuje przeprowadzić ukierunkowaną edycję genów.

Zaczną od dwóch ras najczęściej wykorzystywanych w wojsku: owczarka belgijskiego (malinois) i owczarka niemieckiego. Firma oświadcza, że będzie eliminować znane szkodliwe warianty genetyczne związane z degeneracją mięśni i innymi chorobami dziedzicznymi. W ten sposób żaden pies nie trafi do służby z markerami genetycznymi powszechnych schorzeń, które mogą zakończyć karierę zwierzęcia służbowego, takich jak dysplazja stawu biodrowego.

Lamm twierdzi, że firma wciąż określa, jakie inne cechy można w odpowiedzialny sposób modyfikować za pomocą edycji genetycznej. Wspomniał o możliwych przyszłych ulepszeniach w zakresie szybkości, zwinności i węchu, które przydadzą się w zadaniach takich jak wykrywanie materiałów wybuchowych.

Pierwsza grupa psów została już wprowadzona do biobanku, a obecnie trwają prace nad edycją ich materiału genetycznego. W hodowli zwierząt pomaga Viagen — firma zajmująca się klonowaniem, należąca do Colossal. Lamm spodziewa się, że pierwsze psy urodzą się na początku przyszłego roku, a do służby trafią za około dwa lata.

Według Lamma rola Anduril polega na działaniu „nad psem, a nie wewnątrz psa”. Firma z branży obronnej dostarcza środki ochrony wzroku i słuchu, kamizelki kuloodporne oraz zapewnia integrację z systemem Eagle Eye, aby psy, przewodnicy i systemy autonomiczne działały jako jeden zespół. Kamizelki będą wyposażone w czujniki, które będą przekazywać informacje przewodnikom.

American Humane Society będzie certyfikować programy szkoleniowe Warhound i pomagać w ponownym łączeniu psów wycofanych ze służby z ich byłymi przewodnikami w ramach programu Military Working Dog Reunification Program.

Lucky i Lamm opracowali tę koncepcję po rozmowie podczas szczytu Moonshots Summit zorganizowanego przez Petera Diamandisa. Lucky nie posiada udziałów w Warhound, firma Anduril nie posiada akcji tej spółki, natomiast Colossal udziela jej licencji na swoją technologię i ma w tym interes ekonomiczny.

Na czele Warhound stoi David Spirk, były żołnierz piechoty morskiej, który był pierwszym dyrektorem ds. danych w Dowództwie Operacji Specjalnych USA, a następnie w Pentagonie. Wśród inwestorów firmy wymieniono In-Q-Tel, Sequoia Capital, ARK Invest, Franklin Templeton, 8VC oraz Lux Capital.

Firma przeprowadzała już briefingi dla instytucji rządowych, ale na razie nie ma podpisanych umów z klientami i nie ustaliła ceny za psa. Rozważa model „Canine-as-a-Service”, w ramach którego rząd kupowałby stały dopływ wyszkolonych psów. Warhound planuje budowę infrastruktury o zasięgu krajowym, służącej do utrzymania i szkolenia zwierząt, korzystając początkowo z kapitału prywatnego.

Źródło: Fortune

Przypomnijmy, że startup Atomic z Bostonu pozyskał 12,5 mln dolarów.

Amerykański start-up Reliable Robotics pozyskał 115 mln dolarów na system autonomicznego sterowania.

Dealroom prognozuje rekordową kwotę 10,5 mld dolarów dla europejskich start-upów z branży obronnej.

Czytaj nas na