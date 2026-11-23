W Rosji ograniczono działalność lotnisk w Kazaniu i Izhevsku
W nocy z 22 na 23 listopada w dwóch rosyjskich miastach wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące funkcjonowania portów lotniczych. Informują o tym rosyjskie media.
„Lotnisko w Izhevsku. Wprowadzono tymczasowe ograniczenia dotyczące przyjmowania i odlotów statków powietrznych” – czytamy w komunikacie Rosawiacji.
Również lotnisko w Kazaniu zawiesiło działalność. Podkreślono, że ograniczenia są konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa lotów.
Prawdopodobnie ograniczenia wprowadzono w związku z zagrożeniem atakiem dronów.
Wcześniej Moskwa została zaatakowana przez drony, w mieście słychać było wybuchy, a lotniska wstrzymały działalność.
Wcześniej w Moskwie rozległa się seria wybuchów podczas ataku ukraińskich dronów.
Ponadto od nocy Moskwa była atakowana przez drony, a działalność dwóch lotnisk została zawieszona.