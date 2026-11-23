Rzecznik prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow poinformował, że kolejne trójstronne rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie mają się odbyć w najbliższym czasie. Nie podał jednak dokładnej daty spotkania.

„Spotkanie odbędzie się wkrótce, ale na razie nie ma żadnej pewności co do daty” – powiedział Pieskow.

Wcześniej Zełenski poinformował, że kolejny etap rozmów może odbyć się przed Bożym Narodzeniem.

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W Berlinie odbędą się nowe rozmowy pokojowe z udziałem przedstawicieli USA – poinformował Zełenski.