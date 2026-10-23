Разведка России сломала телефон зятя Трампа, у Кушнера обнаружили утаивание счета — Vanity Fair

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер оказался в центре расследования, касающегося двух секретных банковских счетов на Ближнем Востоке, на которых, по данным Vanity Fair, могли храниться средства на сумму не менее 2 млрд долларов. Как утверждается в отрывке из новой книги журналиста-расследователя Мэтью Коула, скриншоты с телефона Кушнера якобы были обнаружены на удаленном сервере, который контролировала российская военная разведка.

Сам Кушнер назвал эти утверждения «возмутительными выдумками».

Описанные события относятся к 2017 году, когда нидерландские спецслужбы задержали агента Главного разведывательного управления России (ГРУ). Согласно данным, приведенным в книге, он направлялся в Великобританию для выполнения шпионского задания.

Нидерландская сторона якобы предложила задержанному два варианта: сотрудничать со Службой военной разведки и безопасности Нидерландов или быть арестованным британскими правоохранительными органами.

По информации журналиста-расследователя Мэтью Коула, российский хакер решил перейти на сторону нидерландских спецслужб и, как утверждается, предоставил им доступ к секретному серверу ГРУ. На нём якобы хранились конфиденциальные файлы со скриншотами с iPhone X Джареда Кушнера.

К 2018 году нидерландские спецслужбы, по данным издания, установили, как россияне получили доступ к телефону Кушнера. Утверждается, что они продолжали следить за его активностью на устройстве.

Впоследствии, как сообщает Vanity Fair, спецслужбы якобы обнаружили, что Кушнер владел банковским счетом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на который из банка в Азербайджане поступили сотни миллионов долларов.

В то время Кушнер занимал должность старшего советника президента США и возглавлял Управление американских инноваций в первой администрации Дональда Трампа.

По данным Vanity Fair, один из счетов получил условное название «Альфа». Его открыли в First Abu Dhabi Bank в ОАЭ. За обслуживанием счета, как утверждается в материале, следил Тахнун бин Заид — глава банка и брат правителя ОАЭ Мохаммеда бин Заида.

Идея создания секретного фонда, по информации издания, возникла у Тахнуна бин Заида и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана. Целью якобы было помочь администрации Дональда Трампа реализовать её внешнеполитические задачи, в частности профинансировать строительство стены на границе США и Мексики.

В итоге замысел с секретным фондом, как сообщает Vanity Fair, не был реализован. Однако, по утверждению издания, два ближневосточных монарха перечислили на два счета Кушнера не менее 2 млрд долларов.

Второй счет получил название «Бета». По данным Vanity Fair, его использовали для перевода 1 млрд долларов от наследного принца Саудовской Аравии.

В материале также утверждается, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху узнал о наличии у саудовского принца средств, предназначенных для Кушнера.

По информации источника, на который ссылается издание, Нетаньяху посоветовал зятю Трампа разместить деньги на депозите в Центральном банке Израиля.

Приведенные сведения основаны на материале Vanity Fair и отрывке из новой книги журналиста-расследователя Мэтью Коула. Утверждения о счетах, переводах средств и обстоятельствах получения доступа к телефону Кушнера изложены как сообщения источников, а не как установленные судом факты. Сам Кушнер отверг обвинения, назвав их «возмутительными выдумками».

Во время второго президентского срока Дональда Трампа 45-летний Джаред Кушнер вновь присоединился к внешнеполитической деятельности президента США. Вместе со специальным посланником Стивом Виткоффом он участвует в усилиях администрации по урегулированию международных конфликтов.

Кушнер женат на Иванке Трамп — дочери президента США.

Об этом сообщает издание Vanity Fair.

Ранее в Израиле расследование CNN выявило косвенную финансовую связь Джареда Кушнера, одного из посредников в переговорах о прекращении огня в Газе, с компаниями, поставляющими вооружение и оборудование для Армии обороны Израиля.

Организация Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала иск, в котором оспаривает законность роли Джареда Кушнера в администрации президента Дональда Трампа. В иске CREW требует запретить Кушнеру занимать должность в правительстве и осуществлять государственные полномочия, утверждая, что это противоречит положению Конституции о назначении должностных лиц.

В Вашингтоне, США, Джаред Кушнер опроверг обвинения в якобы имевшемся у него доступе к банковским счетам, связанным с Объединенными Арабскими Эмиратами, когда он был старшим советником Белого дома во время первого президентского срока Дональда Трампа. Кушнер назвал эти утверждения выдумками и заявил, что описанных событий никогда не было.

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