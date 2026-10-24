В государственном секторе Кипра нет центрального органа, который контролировал бы работу внутренних каналов для сообщений информаторов. Об этом в письменном ответе депутату от Лимасола Михалису Параскевасу заявил министр юстиции Костас Фитирис, сообщает Cyprus Mail.

По словам министра, работа таких каналов является внутренним делом каждого министерства, службы или ведомства. Он уточнил, что ни директива ЕС о защите информаторов, ни законодательство Кипра не предусматривают создания отдельного надзорного органа.

Защита информаторов

Министерство юстиции сообщило, что проинформировало компетентные органы об их обязанностях и опубликовало на своем сайте перечень учреждений, в которые граждане могут обращаться с сообщениями. В то же время ведомство не собирает данные о жалобах на преследование информаторов, поскольку ни европейские нормы, ни национальное законодательство не требуют передавать такую информацию Еврокомиссии.

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По словам Фитириса, закон гарантирует конфиденциальность личности информатора и людей, упомянутых в сообщении. В случае преследования информатор может обратиться в суд, чтобы отменить такие меры и потребовать компенсацию. Работников, уволенных из-за поданного сообщения, суд может восстановить в должности. Отдельные положения также защищают анонимность информаторов, которых вызывают для дачи показаний в уголовных производствах.

Количество сообщений выросло

В 2025 году в компетентные органы поступило 85 сообщений от информаторов, тогда как в 2024 году их было 25, а в 2023-м — 12. Из 85 сообщений за 2025 год 51 касалось коррупции.

Из сообщений, зарегистрированных в 2025 году, расследовали 48. Из 28 завершенных расследований шесть закрыли из-за недостаточности доказательств, а остальные 22 передали для других внесудебных процедур. В 2024 году расследовали 20 из 25 сообщений, а в 2023 году проверили все 12. По семи сообщениям 2023 года начали производства, однако до судебного разбирательства ни одно из них не дошло.

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