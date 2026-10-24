В Германии горит Кельштайнхаус на Оберзальцберге — Der Spiegel

В Германии в Кельштайнхаусе на Оберзальцберге в Берхтесгадене произошел крупный пожар. Здание расположено на высоте 1834 метра, сообщает Der Spiegel.

Тушение пожара продолжается

По данным полиции Южной Баварии, первые спасательные службы прибыли на место в 21:52 и обнаружили масштабный пожар. Тушение огня продолжается.

По предварительным данным, пострадавших нет. В полиции заявили, что на момент пожара в здании, где сейчас работает горный ресторан, никого не было. Причина возгорания пока не установлена.

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Здание времен нацистского режима

Кельштайнхаус был завершен в 1938 году. Он располагался в закрытой для общественности жилой и правительственной зоне нацистского руководства на Оберзальцберге. С 1952 года в здании работает горный ресторан.

Дом на горной вершине предназначался для использования высокопоставленными чиновниками нацистского режима. Адольф Гитлер посещал его лишь несколько раз. К сооружению ведет Кельштайнштрассе, которой сейчас могут пользоваться только автобусы, а последние примерно 125 метров до здания проходит проложенный в скале позолоченный лифт.

В американских военных фильмах Кельштайнхаус называли Eagle’s Nest. В отличие от других домов нацистских руководителей на Оберзальцберге сооружение не пострадало во время атак союзников. Сейчас на этой территории также работает документационный центр.

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