W Niemczech w Kehlsteinhaus na Obersalzbergu w Berchtesgaden wybuchł duży pożar. Budynek znajduje się na wysokości 1834 metrów, informuje Der Spiegel.

Akcja gaśnicza trwa

Według policji południowej Bawarii pierwsze służby ratunkowe dotarły na miejsce o godz. 21:52 i stwierdziły rozległy pożar. Gaszenie ognia trwa.

Według wstępnych danych nie ma poszkodowanych. Policja poinformowała, że w chwili pożaru w budynku, w którym obecnie działa restauracja górska, nikogo nie było. Przyczyny pożaru jeszcze nie ustalono.

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Budynek z czasów reżimu nazistowskiego

Kehlsteinhaus ukończono w 1938 roku. Znajdował się on w zamkniętej dla publiczności strefie mieszkalno-rządowej nazistowskiego kierownictwa na Obersalzbergu. Od 1952 roku w budynku działa restauracja górska.

Dom na szczycie góry był przeznaczony do użytku przez wysokich rangą urzędników reżimu nazistowskiego. Adolf Hitler odwiedził go tylko kilka razy. Do obiektu prowadzi Kehlsteinstraße, z której obecnie mogą korzystać wyłącznie autobusy, a ostatnie około 125 metrów do budynku pokonuje poprowadzona w skale pozłacana winda.

W amerykańskich filmach wojennych Kehlsteinhaus nazywano Eagle’s Nest. W przeciwieństwie do innych domów nazistowskich przywódców na Obersalzbergu budowla nie została uszkodzona podczas ataków aliantów. Obecnie na tym terenie działa także centrum dokumentacyjne.

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