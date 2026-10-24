В США Пентагон внес финансируемые Китаем Институты Конфуция, работающие на базе университетов, в перечень учреждений, которые считает угрозой национальной безопасности. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет, сообщает Channel NewsAsia.

Заявление главы Пентагона

В видео, опубликованном в социальных сетях, Хегсет заявил, что Институты Конфуция действовали в американских университетах под другими названиями и уставами. По его словам, в 30 университетах появились 80 новых структур, которые он назвал пропагандистскими центрами.

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Глава Пентагона также обвинил эти структуры в краже интеллектуальной собственности и попытках влиять на американских студентов. Вашингтон и ранее обвинял Институты Конфуция в распространении китайской пропаганды и принимал меры против них.

Заявление о прекращении деятельности

Хегсет заявил, что Министерство обороны США в течение последних двух месяцев системно прекратило деятельность всех таких организаций. Посольство Китая в Вашингтоне не предоставило немедленного комментария в ответ на запрос журналистов.

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