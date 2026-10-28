В США 3 ноября состоятся промежуточные выборы. Граждане будут избирать всех 435 членов Палаты представителей, представителей на 35 мест в Сенате и губернаторов в 36 штатах. Голосование не определит президента, однако его результаты повлияют на соотношение сил в Конгрессе и возможности президента Дональда Трампа проводить свою политику, сообщает Deutsche Welle.

Какие должности будут избираться

Членов Палаты представителей избирают на двухлетний срок в округах, распределённых между штатами в соответствии с численностью населения. В Сенате 100 мест — по два от каждого штата. Сенаторов избирают на шесть лет, а каждые два года на выборы выносится примерно треть состава верхней палаты. На этот раз сенатора будут избирать не в каждом штате.

В большинстве штатов губернаторов избирают на четырёхлетний срок. На уровне штатов принимаются решения, в частности, по законам об абортах, образованию и избирательным процедурам.

Соотношение сил в Конгрессе

В настоящее время Республиканская партия, к которой принадлежит Трамп, имеет незначительное большинство в обеих палатах Конгресса. В Палате представителей у республиканцев 218 мест, у демократов — 214, ещё один независимый член обычно голосует вместе с республиканцами, а два места вакантны.

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В Сенате 53 республиканца, 45 демократов и два независимых сенатора, которые обычно поддерживают демократов. Если голоса распределятся поровну — 50 на 50, решающим будет голос вице-президента Джей Ди Вэнса.

Ключевые гонки

Для большинства в Палате представителей демократам необходимо получить ещё четыре места. Deutsche Welle называет среди округов с неопределённым результатом округа в Айове, Вирджинии и Монтане.

В Сенате демократам также необходимо четыре дополнительных места для большинства. В Техасе, по данным опросов, демократ Джеймс Таларико имеет одинаковый уровень поддержки с республиканцем Кеном Пакстоном. На выборах губернатора Джорджии демократка Кейша Лэнс Боттомс соперничает с республиканцем Риком Джексоном, а последние опросы указывают на близкие позиции кандидатов.

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