美国将于11月3日举行国会中期选举——德国之声

美国将于11月3日举行中期选举。公民将选举全部435名众议院议员、35个参议院席位的代表，以及36个州的州长。投票不会决定总统人选，但其结果将影响国会的力量对比，以及总统唐纳德·特朗普推行其政策的能力，德国之声报道。

将选举哪些职位

众议院议员在按照人口数量分配给各州的选区中选举产生，任期两年。参议院有100个席位——每个州两席。参议员任期六年，每两年约有三分之一的上院席位进行选举。这一次，并非每个州都会选举一名参议员。

在大多数州，州长任期为四年。包括堕胎法、教育和选举程序在内的事项均在州一级作出决定。

国会的力量对比

目前，特朗普所属的共和党在国会两院均拥有微弱多数。在众议院，共和党拥有218个席位，民主党拥有214个席位，另有一名独立议员通常与共和党一同投票，两个席位空缺。

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参议院中有53名共和党人、45名民主党人以及两名通常支持民主党的独立参议员。如果票数平分——50比50——副总统J.D.万斯的一票将起决定性作用。

关键选战

民主党还需要赢得四个席位，才能在众议院获得多数。德国之声将艾奥瓦州、弗吉尼亚州和蒙大拿州的选区列为结果未定的选区。

在参议院，民主党也需要增加四个席位才能获得多数。根据民调，在得克萨斯州，民主党人詹姆斯·塔拉里科的支持率与共和党人肯·帕克斯顿相同。在佐治亚州州长选举中，民主党人凯莎·兰斯·博托姆斯与共和党人里克·杰克逊竞争，最新民调显示两位候选人的支持情况接近。

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