美国司法部向加州选举官员发出传票——《明镜周刊》

美国司法部在中期选举前加大了对由民主党执政的加利福尼亚州的压力，向当地选举官员发出了大陪审团传票。据《明镜周刊》报道，这些文件于上周发出，是联邦政府试图证实有关该州数千名非美国公民被指登记为选民的说法的一部分。

洛杉矶县官员收到传票

据《纽约时报》报道，两名洛杉矶县官员收到了传票。他们被传唤所涉及的程序定于11月4日，即中期选举后的早晨。

美国总统唐纳德·特朗普长期声称，没有美国公民身份的人大规模参与选举，并对选举程序的合法性提出质疑。与此同时，至今没有证据表明，无投票资格者投下的选票构成能够影响美国选举结果的重大问题。

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法院驳回联邦政府请求

此前，美国司法部表示，加利福尼亚州据称允许约2万名非该国公民参加议会选举。联邦政府要求，在确认这些人的身份之前，不要在计票时计算其邮寄选票。

法官驳回了政府提出临时禁令的申请，并指出此类措施将对选举完整性造成破坏性后果。特朗普随后表示打算对该裁决提出上诉。

根据法庭文件，美国国土安全部早在7月就警告加利福尼亚州官员，逾19万名非公民据称已登记为选民。州政府要求提供这一说法的依据，因为其并未向该部门提供选民名单，但没有收到对此请求的回应。

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