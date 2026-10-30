Departament Sprawiedliwości USA nasilił presję na rządzoną przez Demokratów Kalifornię przed wyborami środka kadencji, wysyłając lokalnym urzędnikom wyborczym wezwania przed wielką ławę przysięgłych. Jak informuje Der Spiegel, dokumenty wysłano w ubiegłym tygodniu w ramach prób rządu federalnego, by potwierdzić twierdzenia o rzekomej rejestracji w stanie tysięcy osób niebędących obywatelami USA jako wyborców.

Wezwania dla urzędników hrabstwa Los Angeles

Według The New York Times wezwania otrzymało dwóch urzędników hrabstwa Los Angeles. Postępowanie, w ramach którego zostali wezwani, wyznaczono na 4 listopada — rano po wyborach środka kadencji.

Prezydent USA Donald Trump od dawna twierdzi, że osoby bez amerykańskiego obywatelstwa na dużą skalę uczestniczą w wyborach, i kwestionuje legalność procesu wyborczego. Jednocześnie nadal nie ma dowodów na to, że głosy osób niemających prawa głosu stanowią istotny problem, który może wpłynąć na wyniki wyborów w USA.

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Sąd oddalił wniosek rządu federalnego

Wcześniej Departament Sprawiedliwości USA oświadczył, że Kalifornia rzekomo dopuszcza do wyborów parlamentarnych około 20 tys. osób, które nie są obywatelami kraju. Rząd federalny domagał się, aby karty do głosowania korespondencyjnego takich osób nie były uwzględniane podczas liczenia głosów, dopóki nie zostanie ustalona ich tożsamość.

Sędzia oddalił wniosek rządu o tymczasowy zakaz sądowy, wskazując, że taki środek miałby niszczycielskie konsekwencje dla integralności wyborów. Trump następnie oświadczył, że zamierza odwołać się od decyzji.

Zgodnie z dokumentami sądowymi Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA już w lipcu ostrzegł urzędników Kalifornii, że ponad 190 tys. osób niebędących obywatelami jest rzekomo zarejestrowanych jako wyborcy. Władze stanowe poprosiły o przedstawienie podstaw tego twierdzenia, ponieważ nie przekazywały departamentowi list wyborców, jednak nie otrzymały odpowiedzi na to żądanie.

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