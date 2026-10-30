Premier Estonii odmówił złagodzenia retoryki wobec Rosji na prośbę Stanów Zjednoczonych
Premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że nie zamierza powstrzymywać się od wypowiedzi na temat Władimira Putina, pomimo doniesień o apelach amerykańskich urzędników wojskowych o złagodzenie krytyki wobec Rosji.
Według informacji agencji Reuters przedstawiciele Pentagonu rzekomo zwracali się w ostatnich tygodniach do kilku krajów NATO, w szczególności do państw bałtyckich, z prośbą o bardziej powściągliwe wypowiedzi na temat zagrożenia ze strony Moskwy.
Michal podkreślił, że próby zadowolenia rosyjskich władz nie przyniosą wolności, a jedynie upokorzenie. Jednocześnie zaznaczył, że osobiście nie otrzymał takich żądań ze strony amerykańskiej.
„Nie będę się powstrzymywał: Putin to dyktator, który zabija kobiety i dzieci” – oświadczył estoński premier.
Zaznaczył również, że Rosja boryka się z trudnościami na polu bitwy, a jej miasta i porty stają się celem ataków.
Źródło: Delfi
Estonia planuje wybudować około 150 bunkrów w okręgu Ida-Viru w północno-wschodniej części kraju, w pobliżu granicy z Federacją Rosyjską – państwem-agresorem.
Estonia przeznaczy dodatkowe 10 milionów euro na program PURL, mający na celu zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy, zwiększając tym samym swój łączny wkład w ramach tego mechanizmu do 31 milionów euro.
Estonia rozpoczęła przemieszczanie części sił zbrojnych bliżej granicy z Rosją, obawiając się ewentualnych prowokacji ze strony Moskwy.