Premier Estonii Kristen Michal oświadczył, że nie zamierza powstrzymywać się od wypowiedzi na temat Władimira Putina, pomimo doniesień o apelach amerykańskich urzędników wojskowych o złagodzenie krytyki wobec Rosji.

Według informacji agencji Reuters przedstawiciele Pentagonu rzekomo zwracali się w ostatnich tygodniach do kilku krajów NATO, w szczególności do państw bałtyckich, z prośbą o bardziej powściągliwe wypowiedzi na temat zagrożenia ze strony Moskwy.

Michal podkreślił, że próby zadowolenia rosyjskich władz nie przyniosą wolności, a jedynie upokorzenie. Jednocześnie zaznaczył, że osobiście nie otrzymał takich żądań ze strony amerykańskiej.

„Nie będę się powstrzymywał: Putin to dyktator, który zabija kobiety i dzieci” – oświadczył estoński premier.

Zaznaczył również, że Rosja boryka się z trudnościami na polu bitwy, a jej miasta i porty stają się celem ataków.

Źródło: Delfi

Estonia planuje wybudować około 150 bunkrów w okręgu Ida-Viru w północno-wschodniej części kraju, w pobliżu granicy z Federacją Rosyjską – państwem-agresorem.

Estonia przeznaczy dodatkowe 10 milionów euro na program PURL, mający na celu zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy, zwiększając tym samym swój łączny wkład w ramach tego mechanizmu do 31 milionów euro.

Estonia rozpoczęła przemieszczanie części sił zbrojnych bliżej granicy z Rosją, obawiając się ewentualnych prowokacji ze strony Moskwy.

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