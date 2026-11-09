W Polsce będzie prowadzone śledztwo w sprawie zamachu terrorystycznego w Krakowie pomimo śmierci podejrzanego

Napastnik Michał Oksiński, który otworzył ogień z broni automatycznej na Rynku Głównym w Krakowie, zmarł rano 9 listopada w szpitalu na skutek odniesionych ran. Mimo to śledczy będą kontynuować przesłuchania świadków i analizę dowodów w celu ustalenia motywów przestępstwa oraz ewentualnych wspólników strzelca.

Według rzeczniczki małopolskiej policji Katarzyny Cysło oraz wojewody Krzysztofa Jana Kleczara, śmierć 24-letniego podejrzanego stwierdzono o godz. 4:30 po przeprowadzeniu trzech operacji. Prokurator Krajowej Prokuratury RZ Erik Staselaak poinformował, że choć śmierć uniemożliwia postawienie zarzutów bezpośrednio podejrzanemu, śledztwo jest nadal prowadzone na początkowym etapie.

Śledczy przesłuchują świadków i analizują dowody w celu ustalenia motywów przestępstwa oraz ewentualnych wspólników strzelca, który zabił sześć osób i ranił 16.

Źródło: PAP.

W Polsce zmarł 24-letni mężczyzna, który 7 listopada otworzył ogień do przechodniów na Rynku Głównym w Krakowie. W wyniku strzelaniny zginęło sześć osób, a kolejne 15 zostało rannych. Sam napastnik został ranny przez funkcjonariuszy podczas zatrzymania, jednak lekarzom nie udało się uratować mu życia.

Przypomnijmy, że w Krakowie uzbrojony mężczyzna zabił sześć osób na głównym placu miasta. Policja otworzyła ogień w jego kierunku i zatrzymała napastnika.

W Krakowie, w Polsce, w wyniku strzelaniny na Rynku Głównym zginęło sześć osób, a kolejne 16 zostało rannych. Premier Donald Tusk po naradzie z przedstawicielami służb i administracji oświadczył, że w dniach 8 i 9 listopada w kraju będzie trwał żałoba narodowa.

Podczas operacji zatrzymania mężczyzny zamieszanego w śmiertelną strzelaninę w Krakowie rannych zostało dwóch policjantów. Moment zatrzymania został uchwycony na nagraniu wideo, które rozpowszechniły polskie media.

Prokuratura w Krakowie planuje w niedzielę formalnie wszcząć śledztwo w sprawie ataku na Rynku Głównym i zakwalifikować sprawę jako czyn o charakterze terrorystycznym.

24-letni Michał O., który 7 listopada dokonał strzelaniny w centrum polskiego Krakowa, już w czasie nauki rysował sceny brutalnej przemocy. Jego była koleżanka z klasy opowiedziała, że na rysunkach mężczyzna przedstawiał powieszonych ludzi, a także siebie z bronią podczas ataku na szkołę.

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