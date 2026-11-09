Ponad 2 mln osób zgromadziło się w pobliżu Pomnika Hiszpanów w Buenos Aires w Argentynie na pierwszej mszy papieża Leona XIV w tym kraju. Taką ocenę przedstawiły władze argentyńskiej stolicy, podaje UPI. Zgromadzenie było największe w czasie pontyfikatu Leona XIV oraz pierwszą papieską wizytą w Argentynie od niemal 40 lat.

Apel dotyczący roli rodzin

W homilii papież podkreślił rolę rodzin w argentyńskim społeczeństwie i wezwał je do umacniania wiary jako podstawy przezwyciężania trudności. Zaznaczył, że rodziny mierzą się z niestabilnością, problemami społecznymi, niepewnym zatrudnieniem, uzależnieniami wśród młodzieży, bolesnymi rozstaniami i przemocą domową.

Leon XIV wspomniał także swojego poprzednika, papieża Franciszka, który był arcybiskupem Buenos Aires. Według argentyńskiego portalu Infobae słowa te wywołały długotrwałe oklaski wśród obecnych. Papież nazwał rodzinę uprzywilejowanym miejscem poznania i spotkania z Chrystusem.

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Wizyta w ośrodku opieki

Przed mszą papież odwiedził ośrodek Pequeño Cottolengo Don Orione w Claypole, w którym mieszkają osoby z niepełnosprawnościami. W placówce na obrzeżach Buenos Aires mieszka ponad 400 osób z ciężkimi niepełnosprawnościami. Jak podał dziennik La Nación, papież stwierdził, że godność kraju mierzy się jego zaangażowaniem na rzecz inkluzji.

Wizyta zwróciła uwagę na cięcia budżetowe rządu prezydenta Javiera Mileia, które wpływają na programy społeczne i usługi dla osób z niepełnosprawnościami. Władze Argentyny twierdzą, że reformy mają ograniczyć zbędne wydatki i zachować równowagę fiskalną. Jednocześnie, według UPI, Kościół katolicki domagał się przedłużenia obowiązywania ustawy o stanie nadzwyczajnym w obszarze niepełnosprawności.

Argentyńska Narodowa Agencja ds. Niepełnosprawności kontynuowała rygorystyczne kontrole i wstrzymała ponad 20 tys. wypłat rent dla osób z niepełnosprawnościami z powodu domniemanych nieprawidłowości. Opozycyjni ustawodawcy i kościelne placówki opiekuńcze skrytykowali tę decyzję, nazywając ją kontynuacją cięć w innej formie.

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