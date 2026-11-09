Более 2 млн человек собрались у Монумента испанцам в Буэнос-Айресе, Аргентина, на первую мессу папы Льва XIV в стране. Такую оценку дали власти аргентинской столицы, сообщает UPI. Собрание стало крупнейшим за время понтификата Льва XIV и первым папским визитом в Аргентину почти за 40 лет.

Обращение о роли семей

В своей проповеди понтифик подчеркнул роль семей в аргентинском обществе и призвал их укреплять веру как основу для преодоления трудностей. Он отметил, что семьи сталкиваются с нестабильностью, социальными проблемами, неустойчивой занятостью, зависимостями среди молодежи, болезненными расставаниями и домашним насилием.

Лев XIV также упомянул своего предшественника, папу Франциска, который был архиепископом Буэнос-Айреса. По данным аргентинского издания Infobae, эти слова вызвали продолжительные аплодисменты среди присутствующих. Понтифик назвал семью привилегированным местом для познания и встречи со Христом.

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Визит в центр ухода

Перед мессой папа посетил центр Pequeño Cottolengo Don Orione в Клайполе, где проживают люди с инвалидностью. В учреждении на окраине Буэнос-Айреса живут более 400 человек с тяжелыми формами инвалидности. Как сообщила La Nación, понтифик заявил, что достоинство страны измеряется ее приверженностью инклюзии.

Визит привлек внимание к сокращениям бюджета правительства президента Хавьера Милея, которые затрагивают социальные программы и услуги для людей с инвалидностью. Власти Аргентины заявляют, что реформы призваны сократить лишние расходы и сохранить фискальное равновесие. В то же время, по данным UPI, Католическая церковь потребовала продлить действие закона о чрезвычайной ситуации в сфере инвалидности.

Национальное агентство Аргентины по вопросам инвалидности продолжило строгие проверки и прекратило более 20 тыс. выплат пенсий людям с инвалидностью из-за предполагаемых нарушений. Оппозиционные законодатели и церковные учреждения ухода раскритиковали это решение, назвав его продолжением сокращений в иной форме.

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