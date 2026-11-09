超过200万人聚集在阿根廷布宜诺斯艾利斯的西班牙人纪念碑附近，参加教宗良十四世在该国举行的首次弥撒。阿根廷首都政府作出了这一估计，UPI报道。这是良十四世任期内规模最大的一次集会，也是近40年来教宗首次访问阿根廷。

关于家庭角色的讲话

教宗在讲道中强调了家庭在阿根廷社会中的作用，并呼吁家庭巩固信仰，将其作为克服困难的基础。他指出，家庭面临不稳定、社会困境、不稳定就业、青年人群中的成瘾问题、痛苦的分离以及家庭暴力。

良十四世还提到了他的前任教宗方济各，后者曾任布宜诺斯艾利斯总主教。据阿根廷媒体Infobae报道，这些话引发了在场人士长时间的掌声。教宗称家庭是认识和遇见基督的优先之地。

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访问照护中心

弥撒前，教宗访问了位于克莱波莱的Pequeño Cottolengo Don Orione中心，那里居住着残疾人士。该机构位于布宜诺斯艾利斯郊区，居住着400多名重度残疾人士。据《民族报》报道，教宗表示，一个国家的尊严取决于其对包容的承诺。

此次访问使人们关注到总统哈维尔·米莱政府的预算削减，这些削减影响了面向残疾人士的社会项目和服务。阿根廷当局表示，这些改革旨在削减不必要的开支并维持财政平衡。与此同时，据UPI报道，天主教会要求延长残疾事务紧急状态法的有效期。

阿根廷国家残疾事务局继续进行严格审查，并因涉嫌违规停止了2万多笔残疾人士养老金发放。反对派议员和教会照护机构批评这一决定，称其是以另一种形式延续削减措施。

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