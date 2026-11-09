У Буенос-Айресі на месу папи Лева XIV зібралися понад 2 млн людей — UPI

Понад 2 млн людей зібралися біля Монумента іспанцям у Буенос-Айресі, Аргентина, на першу месу папи Лева XIV у країні. Таку оцінку надала міська влада аргентинської столиці, повідомляє UPI. Зібрання стало найбільшим за час понтифікату Лева XIV та першим папським візитом до Аргентини майже за 40 років.

Звернення про роль сімей

У проповіді понтифік наголосив на ролі сімей в аргентинському суспільстві та закликав їх зміцнювати віру як основу для подолання труднощів. Він зазначив, що сім'ї стикаються з нестабільністю, соціальними негараздами, нестійкою зайнятістю, залежностями серед молоді, болісними розставаннями та домашнім насильством.

Лев XIV також згадав свого попередника, папу Франциска, який був єпископом Буенос-Айреса. За даними аргентинського видання Infobae, ці слова викликали тривалі оплески серед присутніх. Понтифік назвав сім'ю привілейованим місцем для пізнання й зустрічі з Христом.

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Візит до центру догляду

Перед месою папа відвідав центр Pequeño Cottolengo Don Orione у Клайполе, де проживають люди з інвалідністю. У закладі на околиці Буенос-Айреса мешкають понад 400 людей із тяжкими формами інвалідності. Як повідомила La Nación, понтифік заявив, що гідність країни вимірюється її відданістю інклюзії.

Візит привернув увагу до бюджетних скорочень уряду президента Хав'єра Мілея, що впливають на соціальні програми та послуги для людей з інвалідністю. Влада Аргентини заявляє, що реформи покликані скоротити зайві витрати та зберегти фіскальну рівновагу. Водночас, за даними UPI, Католицька церква вимагала продовжити дію закону про надзвичайну ситуацію у сфері інвалідності.

Національне агентство з питань інвалідності Аргентини продовжило суворі перевірки та припинило понад 20 тис. виплат пенсій людям з інвалідністю через імовірні порушення. Опозиційні законодавці та церковні заклади догляду розкритикували це рішення, назвавши його продовженням скорочень в іншій формі.

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