Binance zamknie konta użytkowników w czterech krajach UE do końca roku

Największa na świecie giełda kryptowalut Binance zaprzestaje obsługi części klientów we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Polsce z powodu braku niezbędnego zezwolenia na działalność zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Użytkownicy zostali poinformowani, że do 31 grudnia muszą wypłacić swoje aktywa kryptowalutowe i zamknąć konta. Po zakończeniu okresu przejściowego zgodnie z rozporządzeniem MiCA giełda stopniowo ogranicza usługi dla tych klientów.

Od 29 listopada Binance zacznie pobierać miesięczną opłatę za przechowywanie aktywów – 0,025% salda kryptowalutowego lub 10 USDC, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Pobieranie opłat będzie kontynuowane również po 24 grudnia.

Rejestracja Binance we Francji straciła ważność 2 lipca. Wcześniej firma wycofała wniosek o uzyskanie licencji MiCA w Grecji, jednak oświadcza, że kontynuuje proces uzyskiwania zezwolenia w innym kraju UE.

Źródło: CoinDesk

Amerykańskie FBI oświadczyło, że za zakrojonym na szeroką skalę cyberatakiem na giełdę kryptowalut Binance, podczas którego skradziono aktywa o wartości ponad 6 mld dolarów, stoi północnokoreańska grupa hakerska TraderTraitor.

Giełda kryptowalut Binance ogłosiła, że w niedzielę wznowi wypłaty środków dla klientów po pokryciu około 6 mld dolarów z 6,3 mld dolarów w tokenach skradzionych podczas cyberataku.

KRLD odrzuciła twierdzenia Federalnego Biura Śledczego USA dotyczące udziału północnokoreańskich hakerów w kradzieży 6 mld dolarów z platformy kryptowalutowej Binance.

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