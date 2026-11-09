全球最大的加密货币交易所币安（Binance）因未获得欧盟规定的必要运营许可，将停止为法国、西班牙、意大利和波兰的部分客户提供服务。

平台已通知用户，须在12月31日前提取其加密资产并关闭账户。根据《MiCA条例》，过渡期结束后，该交易所将逐步限制向这些客户提供的服务。

自11月29日起，币安将开始每月收取资产托管费——金额为加密货币余额的0.025%或10 USDC，以较高者为准。12月24日之后也将按此标准扣费。

币安在法国的注册资格已于7月2日失效。此前，该公司已撤回在希腊申请MiCA牌照的申请，但表示仍在其他欧盟国家推进牌照申请流程。

来源：CoinDesk

美国联邦调查局（FBI）表示，针对加密货币交易所币安（Binance）的大规模网络攻击——该攻击导致超过60亿美元资产被盗——幕后黑手是朝鲜黑客组织TraderTraitor。

加密货币交易所币安（Binance）宣布，在弥补了此次网络攻击中被盗的63亿美元代币中的约60亿美元后，将于周日恢复用户的提现服务。

朝鲜驳斥了美国联邦调查局（FBI）关于朝鲜黑客参与从币安加密货币平台窃取60亿美元的说法。

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