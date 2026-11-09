Binance закроет счета пользователей в четырёх странах ЕС до конца года

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance прекращает обслуживание части клиентов во Франции, Испании, Италии и Польше из-за отсутствия необходимого разрешения на работу в соответствии с правилами Евросоюза.

Пользователям сообщили, что до 31 декабря они должны вывести свои криптоактивы и закрыть счета. По окончании переходного периода в соответствии с регламентом MiCA биржа постепенно ограничивает услуги для этих клиентов.

С 29 ноября Binance начнет ежемесячно взимать комиссию за хранение активов — 0,025% от криптовалютного баланса или 10 USDC, в зависимости от того, какая сумма больше. Списания также предусмотрены после 24 декабря.

Регистрация Binance во Франции утратила силу 2 июля. Ранее компания отозвала заявку на получение лицензии MiCA в Греции, однако заявляет, что продолжает процесс получения разрешения в другой стране ЕС.

Источник: CoinDesk

ФБР США заявило, что за масштабной кибератакой на криптовалютную биржу Binance, в ходе которой были похищены активы на сумму более 6 млрд долларов, стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor.

Криптовалютная биржа Binance объявила, что в воскресенье возобновит вывод средств для клиентов после возмещения примерно 6 млрд долларов из 6,3 млрд долларов в токенах, похищенных во время кибератаки.

В КНДР отвергли утверждение Федерального бюро расследований США о причастности северокорейских хакеров к похищению $6 млрд с криптовалютной платформы Binance.

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