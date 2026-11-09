Binance закриє рахунки користувачів у чотирьох країнах ЄС до кінця року

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Найбільша криптовалютна біржа світу Binance припиняє обслуговування частини клієнтів у Франції, Іспанії, Італії та Польщі через відсутність необхідного дозволу на роботу за правилами Євросоюзу.

Користувачам повідомили, що до 31 грудня вони мають вивести свої криптоактиви та закрити рахунки. Після завершення перехідного періоду відповідно до регламенту MiCA біржа поступово обмежує послуги для цих клієнтів.

Із 29 листопада Binance почне щомісяця стягувати комісію за зберігання активів — 0,025% від криптовалютного балансу або 10 USDC, залежно від того, яка сума більша. Передбачені списання також після 24 грудня.

Реєстрація Binance у Франції втратила чинність 2 липня. Раніше компанія відкликала заявку на отримання ліцензії MiCA у Греції, однак заявляє, що продовжує процес отримання дозволу в іншій країні ЄС.

Джерело: CoinDesk

ФБР США заявило, що за масштабною кібератакою на криптовалютну біржу Binance, під час якої викрали активи на суму понад 6 млрд доларів, стоїть північнокорейське хакерське угруповання TraderTraitor.

Криптовалютна біржа Binance оголосила, що в неділю відновить виведення коштів для клієнтів після покриття приблизно 6 млрд доларів із 6,3 млрд доларів у токенах, викрадених під час кібератаки.

У КНДР відкинули твердження Федерального бюро розслідувань США про причетність північнокорейських хакерів до викрадення $6 млрд із криптовалютної платформи Binance.

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