Rosyjska firma Alrosa wstrzymała wydobycie w części złóż diamentów z powodu strat

Rosyjska firma wydobywająca diamenty „Alrosa” wstrzymała działalność szeregu kopalń w celu ograniczenia kosztów.

Poinformował o tym dyrektor generalny firmy Paweł Maryniczew.

Ograniczenia objęły w szczególności złoża spółki zależnej „Almazy Anabara”, na którą przypada 11% wydobycia diamentów całej grupy „Alrosa”. Jest to największe na świecie przedsiębiorstwo zajmujące się wydobyciem diamentów z złóż aluwialnych.

Sytuacja finansowa firmy uległa pogorszeniu. W pierwszym półroczu 2026 roku „Alrosa” odnotowała stratę w wysokości 9,5 mld rubli — po raz pierwszy od sześciu lat.

Przychody spółki spadły o 33%, a EBITDA – o 61%, do 14,3 mld rubli. Wolne przepływy pieniężne stały się ujemne, a deficyt środków w ciągu ostatnich 12 miesięcy wyniósł 33,2 mld rubli.

Źródło: oświadczenie dyrektora generalnego „Alrosy”, sprawozdania finansowe spółki

Rosyjska państwowa spółka wydobywająca diamenty „Alrosa” zakończyła pierwsze półrocze 2026 r. ze stratą w wysokości 9,5 mld rubli. Spółka, na którą przypada około 90% wydobycia diamentów w Rosji, odnotowała stratę po raz pierwszy od sześciu lat.

Rosyjska firma wydobywająca diamenty Alrosa, w związku z planowanym ograniczeniem wydobycia w 2026 roku, przygotowuje się do zamrożenia działalności w szeregu złóż aluwialnych. Firma tłumaczy te działania ogólnym pogorszeniem sytuacji w branży diamentowej oraz koniecznością optymalizacji produkcji.

W 2023 roku zysk netto rosyjskiego producenta diamentów „Alrosa” spadł o 15,2% w porównaniu z rokiem poprzednim. Zakład już odczuł skutki sankcji nałożonych na Rosję.

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