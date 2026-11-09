Російська Алроса зупинила видобуток на частині алмазних родовищ через збитки

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Російська алмазодобувна компанія «Алроса» призупинила роботу низки родовищ, щоб скоротити витрати.

Про це заявив генеральний директор компанії Павло Мариничев.

Під обмеження потрапили, зокрема, родовища дочірньої компанії «Алмази Анабара», на яку припадає 11% видобутку алмазів усієї групи «Алроса». Вона є найбільшим у світі підприємством із видобутку алмазів на розсипних родовищах.

Фінансове становище компанії погіршилося. За перше півріччя 2026 року «Алроса» зафіксувала збиток у 9,5 млрд рублів — уперше за шість років.

Виручка компанії скоротилася на 33%, EBITDA — на 61%, до 14,3 млрд рублів. Вільний грошовий потік став від’ємним, а дефіцит коштів за останні 12 місяців сягнув 33,2 млрд рублів.

Джерело: заява гендиректора «Алроси», фінансова звітність компанії

Російська державна алмазодобувна компанія «Алроса» завершила перше півріччя 2026 року зі збитком у 9,5 млрд рублів. Компанія, на яку припадає близько 90% видобутку алмазів у Росії, стала збитковою вперше за шість років.

Російська алмазодобувна компанія Алроса на тлі запланованого скорочення видобутку у 2026 році готується законсервувати низку розсипних родовищ. У компанії пояснюють такі кроки загальним погіршенням ситуації в алмазній галузі та необхідністю оптимізації виробництва.

У 2023 році чистий прибуток російського виробника алмазів «Алроса» впав на 15,2%, ніж торік. Завод вже постраждав від санкцій, накладених проти рф.

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