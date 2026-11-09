Российская алмазодобывающая компания «Алроса» приостановила работу ряда месторождений, чтобы сократить расходы.

Об этом заявил генеральный директор компании Павел Мариничев.

Под ограничения попали, в частности, месторождения дочерней компании «Алмазы Анабара», на долю которой приходится 11% добычи алмазов всей группы «Алроса». Она является крупнейшим в мире предприятием по добыче алмазов на россыпных месторождениях.

Финансовое положение компании ухудшилось. За первое полугодие 2026 года «Алроса» зафиксировала убыток в 9,5 млрд рублей — впервые за шесть лет.

Выручка компании сократилась на 33%, EBITDA — на 61%, до 14,3 млрд рублей. Свободный денежный поток стал отрицательным, а дефицит средств за последние 12 месяцев достиг 33,2 млрд рублей.

Источник: заявление генерального директора «Алросы», финансовая отчетность компании

Российская государственная алмазодобывающая компания «Алроса» завершила первое полугодие 2026 года с убытком в 9,5 млрд рублей. Компания, на долю которой приходится около 90% добычи алмазов в России, стала убыточной впервые за шесть лет.

Российская алмазодобывающая компания Алроса на фоне запланированного сокращения добычи в 2026 году готовится законсервировать ряд россыпных месторождений. В компании объясняют такие шаги общим ухудшением ситуации в алмазной отрасли и необходимостью оптимизации производства.

В 2023 году чистая прибыль российского производителя алмазов «Алроса» упала на 15,2% по сравнению с прошлым годом. Компания уже пострадала от санкций, введенных против РФ.

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