В Польше будут расследовать теракт в Кракове, несмотря на смерть подозреваемого

Нападавший Михал Оксинский, устроивший стрельбу из автоматического оружия на Главной площади в Кракове, скончался утром 9 ноября в больнице от полученных ранений. Несмотря на это, следователи продолжат допрос свидетелей и анализ доказательств для установления мотивов преступления и возможных сообщников стрелка.

По данным пресс-секретаря Малопольской полиции Катажины Цисло и воеводы Кшиштофа Яна Клечара, смерть 24-летнего подозреваемого была констатирована в 4:30 после трех проведенных операций. Прокурор Национальной прокуратуры Польши Эрик Стаселяк сообщил, что, хотя смерть исключает возможность предъявления обвинений непосредственно фигуранту, расследование продолжается на начальном этапе.

Следователи допрашивают свидетелей и анализируют доказательства для установления мотивов преступления и возможных сообщников стрелка, который убил шестерых и ранил 16 человек.

Источник: PAP.

В Польше скончался 24-летний мужчина, который 7 ноября открыл огонь по прохожим на Главной рыночной площади Кракова. В результате стрельбы погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Самого нападавшего правоохранители ранили во время задержания, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.

Напомним, в польском Кракове вооруженный мужчина убил шестерых человек на главной площади города. Полиция открыла огонь по нему и задержала нападавшего.

В Кракове, Польша, в результате стрельбы на рыночной площади погибли шесть человек, ещё 16 получили ранения. Премьер-министр Дональд Туск после совещания с представителями служб и администрации заявил, что в стране 8 и 9 ноября будет объявлен национальный траур.

Во время операции по задержанию мужчины, причастного к смертоносной стрельбе в польском Кракове, ранения получили двое полицейских. Момент задержания попал на видео, которое распространили польские СМИ.

Прокуратура Кракова в Польше планирует в воскресенье официально начать расследование нападения на Главной рыночной площади города и квалифицировать дело как деяние террористического характера.

24-летний Михал О., который 7 ноября устроил стрельбу в центре польского Кракова, ещё во время учёбы рисовал сцены жестокого насилия. Его бывшая одноклассница рассказала, что на рисунках мужчина изображал повешенных людей, а также себя с оружием во время нападения на школу.

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