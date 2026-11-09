Военное присутствие России в Балтийском море достигло максимума — Sky News

Военное присутствие России в Балтийском море, вероятно, достигло максимального уровня, возможного в мирное время. В то же время командующий Военно-морскими силами Финляндии считает, что российский флот может утратить возможности для дальнейшего наращивания сил. На этом фоне НАТО усиливает патрулирование в регионе.

Несмотря на напряженную ситуацию, обстановка в Балтийском море остается стабильной.

Такую оценку высказал командующий Военно-морскими силами Финляндии контрадмирал Туомас Тийликайнен. По его словам, российские военные корабли постоянно отслеживают деятельность финского флота и Североатлантического альянса.

«Они следят за тем, что делаем мы, что делает НАТО, и нам, конечно, нужно внимательно следить за их действиями», — отметил контрадмирал.

В то же время Тийликайнен подчеркнул, что пока нет необходимости в дальнейшей эскалации ситуации. По его мнению, Москва либо не видит необходимости увеличивать военное присутствие в регионе, либо уже достигла предела своих возможностей.

По информации представителя НАТО, на каждый российский военный корабль в Балтийском море обычно приходится не менее трех кораблей Альянса. Сейчас это соотношение оценивается примерно как четыре к одному.

Военные также отмечают, что интенсивное патрулирование создает дополнительную нагрузку на российские корабли, значительная часть которых нуждается в техническом обслуживании. В течение последних шести месяцев активность российского флота несколько сократилась из-за проблем с ремонтом и боеготовностью.

Для защиты подводной инфраструктуры НАТО проводит операцию «Baltic Sentry», начатую в январе 2025 года после ряда инцидентов с повреждением кабелей связи и линий электропередачи.

К миссии также присоединились американские морские пехотинцы. Они проводили разведывательные операции на финском острове Уте, используя специализированное оборудование для наблюдения за морской акваторией.

По оценкам представителей Альянса, усиление контроля над Балтийским морем вынудило Россию чаще задействовать военные корабли для сопровождения судов так называемого теневого флота.

В то же время командующий финскими ВМС считает одной из самых серьезных угроз в регионе возможные аварии с участием старых нефтяных танкеров.

«В настоящее время самая большая угроза — это непрофессиональные экипажи теневого флота и очень старые танкеры. Они могут вызвать настоящую экологическую катастрофу, если, например, один из них сядет на мель», — пояснил Тийликайнен.

Об этом сообщается со ссылкой на Sky News.

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