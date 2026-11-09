俄罗斯在波罗的海的军事存在达到峰值——天空新闻

俄罗斯在波罗的海的军事存在可能已达到和平时期的最高水平。与此同时，芬兰海军司令认为，俄罗斯海军可能正在失去进一步扩充军力的机会。 在此背景下，北约正在加强该地区的巡逻。

尽管局势紧张，但波罗的海的局势依然保持稳定。

芬兰海军司令图奥马斯·蒂伊利卡伊宁少将给出了这一评估。据他介绍，俄罗斯军舰一直在持续监控芬兰海军和北约的活动。

“他们密切关注我们的行动以及北约的动向，而我们当然也需要密切关注他们的行动，”这位海军少将指出。

与此同时，蒂伊利卡伊宁强调，目前没有必要进一步加剧局势。在他看来，莫斯科要么认为没有必要在该地区增加军事存在，要么已经达到了其能力的极限。

据北约代表透露，在波罗的海，每艘俄罗斯军舰通常对应至少三艘北约军舰。目前，这一比例估计约为四比一。

军方还指出，密集的巡逻给俄罗斯舰艇带来了额外负担，其中很大一部分需要进行技术维护。在过去的六个月里，由于维修和战备方面的问题，俄罗斯海军的活动有所减少。

为保护海底基础设施，北约开展了“波罗的海哨兵”（Baltic Sentry）行动，该行动于2025年1月启动，此前曾发生多起通信电缆和输电线路遭破坏的事件。

美国海军陆战队也加入了此次行动。他们在芬兰的乌特岛开展侦察行动，利用专用设备对海域进行监视。

据北约代表评估，对波罗的海监控力度的加强，迫使俄罗斯更频繁地出动军舰，为所谓的“影子舰队”船只提供护航。

与此同时，芬兰海军司令认为，该地区最大的威胁之一是老旧油轮可能引发的事故。

“目前最大的威胁是‘影子舰队’中不专业的船员以及非常老旧的油轮。如果其中一艘搁浅，可能会引发真正的生态灾难，”蒂伊利卡伊宁解释道。

据天空新闻报道。

俄罗斯匆忙向波罗的海调派了一艘配备锆石导弹的护卫舰。

俄罗斯在波罗的海沿岸的港口外，已排起由150艘船只组成的船队。

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